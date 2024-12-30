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30 декабря 2024 года 10:36
Что нового готовит россиянам январь
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Александр Щербак/ТАСС
30 декабря. FINMARKET.RU - Январь нового года принесет множество нововведений в разные сферы жизни россиян: от увеличения штрафов за нарушения ПДД до повышения МРОТ, прожиточного минимума и прочих выплат, пишут "Известия". МРОТ и другие пособия Минимальный размер оплаты труда с 1 января планируют повысить на 16,6 %, таким образом, в 2025 году этот показатель составит 22 440 рублей в месяц (вместо предыдущих 19 242 рублей). Вслед за этим вырастет размер выплат, при назначении которых учитывается минимальный размер оплаты труда, в том числе алиментов, пособий по беременности и родам и больничных. Помимо этого, с первого числа месяца поднимется и величина прожиточного минимума в России — прирост составит порядка 14,8% к показателю прошлого года. Согласно постановлению кабмина, прожиточный минимум в 2025-м будет равен 17 733 рубля. Важно помнить, что в отличие от МРОТ, который действует по всей стране, регионы вправе сами устанавливать значения такого минимума, причем меньше федеральных величин. Новая шкала НДФЛ С начала года в России начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22%. Традиционные 13% продолжат удерживаться в случае доходов, не превышающих 2,4 млн рублей в год, или 200 тыс. в месяц. С более внушительных сумм будет взиматься налог по повышенной ставке в 15%, 18%, 20% или 22%. При этом повышение ставки не распространяется на доходы участников СВО и дополнительные выплаты для работников северных районов и прочих регионов с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями. Кроме того, Федеральным законом от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ вводятся новые налоговые вычеты для малообеспеченных семей с детьми и за сдачу нормативов ГТО. Пенсии 2025 год начнется со значительных изменений для получающих пенсию по старости. Прежде всего, индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров возобновляется, выплаты повысят на 7,3%. Базой для расчета станет пенсия с учетом всех прошедших индексаций, но прибавку начислят только к той сумме, которую получает работающий пенсионер. Предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2025 году составит 2 759 000 рублей. Вслед за увеличением регионального минимума вырастут социальные доплаты тем, у кого размер пенсии вместе с другими соцвыплатами этот минимум не превышает. Штрафы и ОСАГО С 1 января 2025 года штрафы за некоторые нарушения ПДД увеличатся в среднем в 1,5 раза. Так, за самое частое нарушение правил — превышение скорости на 20–40 км/ч — взыскание вырастет с 500 до 750 рублей. Максимальный штраф за превышение скорости на 80 км/ч и выше увеличится с 5000 до 7500 рублей. За проезд на красный сигнал светофора наказание вырастет с 1000 до 1500 рублей, ту же сумму придется отдать в случае несоблюдение правил применения ремней безопасности. За езду по обочине размер взыскания повысится с 1500 до 2500 рублей. Несоблюдение требований разметки и знаков обойдется нарушителю в 750 рублей. Налог на цифровую валюту С 1 января россиянам придется декларировать сведения обо всех операциях с цифровой валютой, если сумма начисления или списания за год превышает 600 тыс. рублей. В ином случае грозит штраф. Полученные в результате майнинга средства начнут учитываться в доходах после поступления их на электронный кошелек криптодобытчика в размере рыночной стоимости на дату зачисления. Дальше обращение «цифры» подлежит налогообложению в общем порядке «как доходы-расходы от отчуждения имущества». Если оператор майнинговой инфраструктуры не предоставит в налоговую информацию в установленный законом срок, ему назначат штраф в 40 тыс. рублей. При этом операции с цифровой валютой не будут облагать НДС. Изменения для собственников жилья Новый год принесет множество изменений для владельцев недвижимости. Теперь налог на нее придется заплатить по новой кадастровой стоимости, которая значительно выросла. Однако ограничение в 10%, в пределах которого допускается увеличение налога по сравнению с прошлым годом, сохранится при расчете финальной суммы. Также повысится размер налога за подаренную недвижимость: ставка 13% останется только для объектов стоимостью до 2,4 млн рублей, в ином случае придется заплатить 15%. От уплаты налога по-прежнему освобождены близкие родственники. Кроме того, дарение недвижимости придется удостоверять у нотариуса. Льготные авиабилеты 1 января в рамках субсидированных бюджетом авиаперевозок стартует эксперимент по дистанционной продаже льготных авиабилетов. Он распространяется на пенсионеров, членов многодетных семей, граждан до 23 лет, людей с инвалидностью и жителей Дальнего Востока и Калининградской области. Правительство планирует создать специальный цифровой сервис, взаимодействующий с информационной системой «Портал субсидируемых перевозок». Эксперимент продлится до 1 июля 2025 года, за это время апробируются механизмы электронного подтверждения прав пассажира на покупку билета по специальному тарифу. Прочее В 2025 году начнут действовать единые требования к назначению и предоставлению мер социальной защиты. Теперь весь процесс будет проходить электронно с помощью Единой цифровой платформы в социальной сфере и межведомственного взаимодействия с государственными информационными системами. Соответствующие заявления можно будет подавать через «Госуслуги», в некоторых случаях выплаты и льготы назначат автоматически, без необходимости обращения гражданина: это касается пенсий по инвалидности, социальных доплат до ПМ и т.п. В 2025 году начинает действовать закон, благодаря которому в России появится новый вид страхования — долевое страхование жизни. С 1 января по 31 марта 2025 года ЦБ отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов. При этом риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут регулироваться действующими макропруденциальными мерами. Лимит ПСК продолжит действовать в случае высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями. С 1 января Роструд начнет формировать реестр работодателей, которых уличили в нелегальной занятости сотрудников. В него попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Перечень станет общедоступным, ознакомиться с ним получится на официальном сайте ведомства. Также в новом году от НДФЛ освободят выплаты волонтерам для возмещения расходов на медицинские услуги, а НДС больше не будет взиматься с ветеринарных услуг, которые оказываются коммерческими клиниками.
Опубликовано Финмаркет
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