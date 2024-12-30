Что нового готовит россиянам январь

30 декабря. FINMARKET.RU -нового года принесет множество нововведений в разные сферы жизни россиян: от увеличения штрафов за нарушения ПДД до повышения МРОТ, прожиточного минимума и прочих выплат, пишут "Известия"

Минимальный размер оплаты труда с 1 января планируют повысить на 16,6 %, таким образом, в 2025 году этот показатель составит 22 440 рублей в месяц (вместо предыдущих 19 242 рублей). Вслед за этим вырастет размер выплат, при назначении которых учитывается минимальный размер оплаты труда, в том числе алиментов, пособий по беременности и родам и больничных.

Помимо этого, с первого числа месяца поднимется и величина прожиточного минимума в России — прирост составит порядка 14,8% к показателю прошлого года. Согласно постановлению кабмина, прожиточный минимум в 2025-м будет равен 17 733 рубля. Важно помнить, что в отличие от МРОТ, который действует по всей стране, регионы вправе сами устанавливать значения такого минимума, причем меньше федеральных величин.

С начала года в России начнет действовать прогрессивная шкала НДФЛ со ставками от 13 до 22%. Традиционные 13% продолжат удерживаться в случае доходов, не превышающих 2,4 млн рублей в год, или 200 тыс. в месяц. С более внушительных сумм будет взиматься налог по повышенной ставке в 15%, 18%, 20% или 22%.

При этом повышение ставки не распространяется на доходы участников СВО и дополнительные выплаты для работников северных районов и прочих регионов с неблагоприятными климатическими и экологическими условиями.

Кроме того, Федеральным законом от 12 июля 2024 г. № 176-ФЗ вводятся новые налоговые вычеты для малообеспеченных семей с детьми и за сдачу нормативов ГТО.

2025 год начнется со значительных изменений для получающих пенсию по старости. Прежде всего, индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров возобновляется, выплаты повысят на 7,3%. Базой для расчета станет пенсия с учетом всех прошедших индексаций, но прибавку начислят только к той сумме, которую получает работающий пенсионер.

Предельная величина базы для исчисления страховых взносов в 2025 году составит 2 759 000 рублей.

Вслед за увеличением регионального минимума вырастут социальные доплаты тем, у кого размер пенсии вместе с другими соцвыплатами этот минимум не превышает.

С 1 января 2025 года штрафы за некоторые нарушения ПДД увеличатся в среднем в 1,5 раза. Так, за самое частое нарушение правил — превышение скорости на 20–40 км/ч — взыскание вырастет с 500 до 750 рублей.

Максимальный штраф за превышение скорости на 80 км/ч и выше увеличится с 5000 до 7500 рублей. За проезд на красный сигнал светофора наказание вырастет с 1000 до 1500 рублей, ту же сумму придется отдать в случае несоблюдение правил применения ремней безопасности. За езду по обочине размер взыскания повысится с 1500 до 2500 рублей. Несоблюдение требований разметки и знаков обойдется нарушителю в 750 рублей.

С 1 января россиянам придется декларировать сведения обо всех операциях с цифровой валютой, если сумма начисления или списания за год превышает 600 тыс. рублей. В ином случае грозит штраф.

Полученные в результате майнинга средства начнут учитываться в доходах после поступления их на электронный кошелек криптодобытчика в размере рыночной стоимости на дату зачисления. Дальше обращение «цифры» подлежит налогообложению в общем порядке «как доходы-расходы от отчуждения имущества». Если оператор майнинговой инфраструктуры не предоставит в налоговую информацию в установленный законом срок, ему назначат штраф в 40 тыс. рублей. При этом операции с цифровой валютой не будут облагать НДС.

Новый год принесет множество изменений для владельцев недвижимости. Теперь налог на нее придется заплатить по новой кадастровой стоимости, которая значительно выросла. Однако ограничение в 10%, в пределах которого допускается увеличение налога по сравнению с прошлым годом, сохранится при расчете финальной суммы.

Также повысится размер налога за подаренную недвижимость: ставка 13% останется только для объектов стоимостью до 2,4 млн рублей, в ином случае придется заплатить 15%. От уплаты налога по-прежнему освобождены близкие родственники. Кроме того, дарение недвижимости придется удостоверять у нотариуса.

1 января в рамках субсидированных бюджетом авиаперевозок стартует эксперимент по дистанционной продаже льготных авиабилетов. Он распространяется на пенсионеров, членов многодетных семей, граждан до 23 лет, людей с инвалидностью и жителей Дальнего Востока и Калининградской области.

Правительство планирует создать специальный цифровой сервис, взаимодействующий с информационной системой «Портал субсидируемых перевозок». Эксперимент продлится до 1 июля 2025 года, за это время апробируются механизмы электронного подтверждения прав пассажира на покупку билета по специальному тарифу.

В 2025 году начнут действовать единые требования к назначению и предоставлению мер социальной защиты. Теперь весь процесс будет проходить электронно с помощью Единой цифровой платформы в социальной сфере и межведомственного взаимодействия с государственными информационными системами. Соответствующие заявления можно будет подавать через «Госуслуги», в некоторых случаях выплаты и льготы назначат автоматически, без необходимости обращения гражданина: это касается пенсий по инвалидности, социальных доплат до ПМ и т.п.

В 2025 году начинает действовать закон, благодаря которому в России появится новый вид страхования — долевое страхование жизни.

С 1 января по 31 марта 2025 года ЦБ отменил ограничения на полную стоимость потребительских кредитов. При этом риски увеличения долговой нагрузки заемщиков будут регулироваться действующими макропруденциальными мерами. Лимит ПСК продолжит действовать в случае высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, предоставляемых микрофинансовыми организациями.

С 1 января Роструд начнет формировать реестр работодателей, которых уличили в нелегальной занятости сотрудников. В него попадут компании, подменяющие трудовые отношения гражданско-правовыми договорами или уклоняющиеся от оформления трудовых договоров с работниками. Перечень станет общедоступным, ознакомиться с ним получится на официальном сайте ведомства.

Также в новом году от НДФЛ освободят выплаты волонтерам для возмещения расходов на медицинские услуги, а НДС больше не будет взиматься с ветеринарных услуг, которые оказываются коммерческими клиниками.