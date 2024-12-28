Доля семейной ипотеки может превысить 50% от общего объема выданных ипотечных кредитов

28 декабря. FINMARKET.RU - Лимиты по семейной ипотеке практически сняты, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. Ранее в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции Владимир Путин заявил, что ограничений по этой госпрограмме быть не должно. Глава правительства России Михаил Мишустин потребовал оперативно решить этот вопрос. О том, как это отразится на объемах строительства и цене недвижимости, пишут "Известия".

В следующем году семейная ипотека продолжит играть важную роль в инструментах продажи недвижимости и ее доля может составить более 50% от общего объема выданных ипотечных кредитов, сообщил "Известиям" эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

"Новый механизм распределения квот на выдачу семейной ипотеки, который обеспечивает равный доступ всех банков к субсидиям при наличии общего неиспользованного лимита, должен помочь избежать приостановок в выдаче кредитов по этой программе, — считает он. — Это станет условием, способным поддержать спрос на фоне факторов, снижающих продажи на рынке недвижимости, таких как высокие рыночные ставки и вступление в силу с 1 января нового ипотечного стандарта. Этот стандарт призван исключить ряд популярных схем от застройщиков, среди которых субсидируемые ставки и траншевая ипотека, что может дополнительно усложнить ситуацию на рынке"

Снятие ограничений по программе семейной ипотеки — важный шаг, который положительно скажется как на объеме строительства, так и на стабильности цен на недвижимость, сказала "Известиям" директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. Вице-премьер Марат Хуснуллин и кабмин совместно с Центробанком реализуют меру, которая не только поддержит граждан, но и даст мощный импульс строительной отрасли.

"Отмена лимитов по программе семейной ипотеки создаст дополнительный спрос на жилье, особенно на первичном рынке. Застройщики смогут более уверенно планировать новые проекты, а увеличение числа сделок стимулирует активное развитие жилых микрорайонов. Этот механизм станет одним из драйверов для достижения амбициозных целей национального проекта "Жилье и городская среда", — считает эксперт.

Повышение доступности ипотеки для семей с детьми, по его словам, позволит поддерживать баланс спроса и предложения. Приток покупателей на рынок недвижимости создаст устойчивую динамику, при этом застройщики, получив больше заказов, смогут удерживать адекватный уровень цен благодаря росту объемов строительства.

Снятие ограничений с лимитов по программе "Семейная ипотека" может положительно сказаться на объемах строительства, стимулируя застройщиков к увеличению темпов возведения жилья, согласилась эксперт кафедры экономики и финансов филиала Президентской академии в Санкт-Петербурге Екатерина Подольская.

"Что касается цен на недвижимость, то в краткосрочной перспективе возможен их рост, но в дальнейшем ситуация может стабилизироваться за счет увеличения предложения", — заметила в беседе с "Известиями" эксперт.

В Год семьи особое значение было уделено семейной ипотеке. Но так как право ее предоставления доверено не всем банкам и в определенных лимитах, то это в некоторой степени препятствовало ее развитию, считает доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева.

Семейная ипотека, по ее словам, должна превалировать среди других видов ипотеки с государственной поддержкой, что соответствует основным национальным проектам и программам по повышению уровня рождаемости в стране. Снятие лимитов по государственному субсидированию должно привести к увеличению объемов строительства и снижению цен на рынке жилой недвижимости.