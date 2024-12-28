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28 декабря 2024 года 09:06
Подмосковье приступает к дачной газификации
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Владимир Смирнов/ТАСС
28 декабря. FINMARKET.RU - Власти Подмосковья утвердили программу социальной газификации СНТ на 2025-2030 годы, пишет "Российская газета". Первые 70 дачных товариществ, в которых в общей сложности насчитывается 9,1 тыс. домов, получат газ уже в следующем году. "В Московской области самое большое в стране количество СНТ. Их специфика заключается в том, что люди там проживают большую часть года, если не постоянно. Поэтому обеспечение дачников газом имеет принципиально важное значение", - отметил губернатор Андрей Воробьев. Как уточнили газете в министерстве энергетики области, всего в пятилетнюю программу газификации СНТ попали 956 дачных товариществ, на территории которых располагаются 63,4 тыс. домовладений. По словам гендиректора "Мособлгаза" Игоря Баранова, через 5 лет уровень газификации в Подмосковье составит 99,6%.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, Подмосковье, СНТ, газификация
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