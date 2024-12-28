Вложения в биткоин стали самыми выгодными в 2024-м

28 декабря. FINMARKET.RU - Выгоднее всего в начале 2024-го было вложить 100 тыс. рублей в биткоин — так сумму можно было приумножить в 2,5 раза, говорится в исследовании FinExpertiza, на которое ссылаются " Известия ". Биткоин показал самую высокуюза 12 месяцев 2024 года, она превысила 141%. При благоприятном сценарии биткоин вполне способен достигнуть уровня $160 тыс., пики стоимости могут прийтись на март-апрель и октябрь-ноябрь, считают эксперты газеты.

На втором месте по привлекательности — золото, которое за год подрожало в полтора раза на фоне геополитических шоков. Драгметалл по итогам года подорожал на 43% (то есть благодаря вложенным 100 тыс. на нем можно было заработать 43 тыс.). В октябре его котировки обновили исторический рекорд в $2,8 тыс. за унцию. В 2025-м году золото может подорожать до $3 тыс. в базовом сценарии, ожидает эксперты.

Из-за высокой ключевой депозиты также вошли в топ-3 лучших активов уходящего года, принося доходность около 20%. В следующем году стоит обратить внимание на рынок акций и облигаций — сейчас стоимость многих качественных бумаг ниже справедливой, а в 2025-м их поддержит ожидаемое снижение ставки ЦБ.