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28 декабря 2024 года 08:50
Вложения в биткоин стали самыми выгодными в 2024-м
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VCG/ТАСС
28 декабря. FINMARKET.RU - Выгоднее всего в начале 2024-го было вложить 100 тыс. рублей в биткоин — так сумму можно было приумножить в 2,5 раза, говорится в исследовании FinExpertiza, на которое ссылаются "Известия". Биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2024 года, она превысила 141%. При благоприятном сценарии биткоин вполне способен достигнуть уровня $160 тыс., пики стоимости могут прийтись на март-апрель и октябрь-ноябрь, считают эксперты газеты. На втором месте по привлекательности — золото, которое за год подрожало в полтора раза на фоне геополитических шоков. Драгметалл по итогам года подорожал на 43% (то есть благодаря вложенным 100 тыс. на нем можно было заработать 43 тыс.). В октябре его котировки обновили исторический рекорд в $2,8 тыс. за унцию. В 2025-м году золото может подорожать до $3 тыс. в базовом сценарии, ожидает эксперты. Из-за высокой ключевой депозиты также вошли в топ-3 лучших активов уходящего года, принося доходность около 20%. В следующем году стоит обратить внимание на рынок акций и облигаций — сейчас стоимость многих качественных бумаг ниже справедливой, а в 2025-м их поддержит ожидаемое снижение ставки ЦБ.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, инструменты, доходность
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