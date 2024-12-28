Мошенники усовершенствовали свои схемы

28 декабря. FINMARKET.RU -усовершенствовали своии начали использовать новые технологии и схемы для обмана россиян, помимо звонков, пишут "Ведомости".

Среди самых популярных методов обманов - взлом мессенджеров WhatsApp и Telegram, а также попытки использовать "Госуслуги" для кражи личных данных. О такой тенденции изданию рассказал представитель "Билайна". Жертвами разнообразных мошеннических схем стали 54 708 абонентов оператора, подсчитала группа быстрого реагирования оператора. Служба поддержки помогла решить 39 278 случаев, а еще 15 430 клиентов были перенаправлены в поддержку сервисов, в которых были взломаны аккаунты. Конкретных показателей по каждой из схем представитель оператора не привел".

Схема действий злоумышленников всегда одинакова: обманным путем они вынуждают человека самостоятельно сообщить данные для входа в личный кабинет банковского приложения, мобильного оператора, "Госуслуг" и других полезных ресурсов, сообщил представитель Минцифры. Мошенники используют методы социальной инженерии, фишинг, вредоносные приложения, чтобы получить доступ к учетным записям и банковским приложениям, добавил он.

Представитель ведомства уточнил, что со стороны государства «Госуслуги» защищены, а получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст всю необходимую для входа информацию.

По статистике ГБР "Билайна", самой популярной схемой стал "взлом" мессенджера WhatsApp. В этой схеме мошенники представлялись сотрудниками оператора, звонили жертвам через мессенджеры, через демонстрацию экрана показывали якобы взломанный аккаунт и предлагали помощь. В процессе общения мошенники убеждали жертву показать им банковские приложения через демонстрацию экрана, что позволяло скомпрометировать персональные данные и затем украсть средства с банковского счета.

Также мошенники стали активно пользоваться Telegram, отметил представитель «Билайна» и подтвердил представитель Т-банка.

Чтобы взломать аккаунт на "Госуслугах", уточнил представитель "Билайна", мошенники могут перезвонить после вызова врача на дом, представившись сотрудниками поликлиники. Для подтверждения «записи» они требуют проверочный код из смс, который позволяет им получить доступ к аккаунту на "Госуслугах". Еще одним способом выманивания денег у жертвы стало использование мошенниками открытых баз данных для поиска информации о необходимости замены счетчиков. Мошенники связываются с потенциальными жертвами, назначают визит и точно так же пытаются узнать СМС-код для входа на портал "Госуслуги".

Представитель ВТБ подтвердил, что мошенники часто используют гибридный формат атак: совмещают звонки с методами социальной инженерии и взлом аккаунтов пользователей.