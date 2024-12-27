Нейросеть посоветовала подумать о стандартах ИИ в образовании

27 декабря. FINMARKET.RU - Использование искусственного интеллекта (ИИ) в образовании должно регулироваться так, чтобы поддерживать высокий уровень подготовки специалистов, а внедрятьнеобходимо вместе с мерами контроля качества образовательного процесса. Такой совет дала нейросеть GigaChat вице-премьеру Дмитрию Чернышенко в рамках формата "100 вопросов о будущем России" 26 декабря. ИИ считает, что нужно усилить программы по информационной грамотности, а также разработать стандарты и рекомендации по использованию нейросетей в школах, колледжах и вузах. Зампред правительства согласился с этой идеей, пишут "Ведомости".

"Такую подсказку можно принять. Вы должны относиться к искусственному интеллекту как к поддерживающей системе, которая не должна заменять мышление", – сказал он, обращаясь к молодежи в зале национального центра "Россия". Далее вице-премьер поделился деталями работы – оказывается, члены правительства используют ИИ для работы с чувствительной информацией и во внутреннем управлении. Чернышенко сообщил, что у них в координационном центре есть отдельные стойки с ИИ. Он отрезан от внешней среды «для того, чтобы ответы, которые он дает, не были достоянием кого не надо». В документообороте правительству помогают специальные цифровые агенты, уточнил вице-премьер.

В феврале 2024 г. президент Владимир Путин подписал указ, вносящий изменения в действующую национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 г. Согласно документу, вузы должны увеличить впятеро количество выпускников, которые освоили образовательные программы в сфере ИИ, т. е. до 15 500 человек с 3048 в 2022 г. До 80% сотрудников российских компаний к 2030 г. должны владеть навыками использования ИИ. В 2022 г. только 5% россиян владели подобными компетенциями, писали «Ведомости».

На стратегической сессии по развитию кинематографа и производства видео было принято решение о создании "озера данных", рассказал Чернышенко. По словам вице-премьера, в него войдут лучшие отечественные фильмы – новые и советские, а ИИ будет учиться у них. Сейчас ИИ – это всеядная сеть, которая обучается на доступных источниках, в результате чего не исключено не совсем удачное влияние "голливудской" продукции, подчеркнул спикер.

Говорить о непосредственном или обязательном применении нейросетей и больших языковых моделей в обучающем процессе пока рано, однако игнорировать ИИ тоже нельзя, считает СЕО группы компаний ST IT, эксперт рынка TechNet НТИ Антон Аверьянов. Учащиеся, например, могут использовать ИИ для создания творческих работ и систематизации материала, а преподаватели – для разработки целевого подхода к классу или конкретному обучающемуся, говорит эксперт. Вместе с этим он отмечает, что школьникам и студентам стоит обращаться с нейросетями с большой осторожностью, поскольку ИИ может откидывать часть необходимого для изучения материала.