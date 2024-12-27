Вложения россиян в денежные фонды выросли вчетверо

27 декабря. FINMARKET.RU - Россияне с начала 2024-го вложили в фонды денежного рынка 527 млрд рублей — это вчетверо больше, чем годом ранее, следует из данных InvestFunds, которые приводят "Известия". Они позволяют инвесторам зарабатывать на предоставлении рублей крупным участникам рынка в долг по ставкам, близким к ключевой. То есть это аналог вклада, но снять деньги можно в любой момент без потери доходности — при этом, в отличие от банка, сумма не страхуется.

Общий объем активов фондов денежного рынка с начала года до 24 декабря вырос в 5,5 раза, до 996 млрд рублей, следует из данных InvestFunds. Сейчас на них приходится больше половины средств всех ПИФов на российском рынке (54%). Увеличились и объемы торгов этим инструментом — в пять раз к прошлому году, до 2,8 трлн рублей.

Но, надо иметь в виду, что фонды денежного рынка — всё же более сложный инструмент, чем вклады, предупредил экономист Андрей Бархота. Средства на депозитах страхуются на сумму до 1,4 млн рублей, тогда как вложения пайщиков в целом остаются без защиты. Помимо того, банковские продукты гарантируют высокую доходность на фиксированном отрезке времени — так, ставки по депозитам на год сейчас достигают 24%, тогда как процент по ПИФам может меняться каждый день.

денежного рынка сохранят свою актуальность весь 2025 год из-за относительно низких рисков при высокой доходности, так как ставка ЦБ по-прежнему будет двузначной.

Денежные ПИФы продолжат расти и в первой половине 2025 года, полагает Дмитрий Целищев из «Риком-Траст». Они всё так же будут перетягивать деньги инвесторов из депозитов из-за большего удобства управления активами и из фондового рынка из-за большей доходности, подчеркнул Андрей Бархота.

Со снижением ключевой, которое планируется во втором полугодии 2025-го, рост денежных фондов замедлится, но не остановится, подчеркнул Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Резкого снижения спроса на них точно не произойдет. Актуальность инструмента сохранится и при более скромной ставке, но когда она опустится ниже 10–12%, рынок начнет искать пути вложить средства с большей доходностью.