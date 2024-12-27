Центробанк перестал сдерживать ставки по потребкредитам

27 декабря. FINMARKET.RU - Банк России разрешил рынку устанавливать любыепо потребительским кредитам, временно сняв ограничение на предельное значение полной стоимости кредита (ПСК). Это уже третье подобное решение во втором полугодии, пишет "Российская газета". Сперва оно коснулось только ипотеки из-за появившихся комиссий банков, а потом кредиток, ставки по которым занижались. Мораторий будет действовать с 1 января по 31 марта 2025 года, указывает пресс-служба регулятора. И коснется он всех потребкредитов в банках, кредитных потребительских кооперативах, ломбардах, а также отдельных категорий займов в микрофинансовых организациях, кроме высокорисковых краткосрочных займов на небольшие суммы, добавили в ЦБ.

Такая мера вводилась и ранее, в 2022 году. Ряд игроков может воспользоваться новым мораторием, компенсируя свои риски за счет удорожания кредитования для отдельных заемщиков, рассказала газете руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова. Сейчас же банки ограничены в таких маневрах: и если ПСК не покрывает их расходы на резервы, клиенту могут отказать.