Фискальная система подверглась пересмотру

27 декабря. FINMARKET.RU - 2024-й стал годом налоговой реформы — принятые изменения вступают в силу в 2025-м. Они должны принести бюджету дополнительные 2,6 трлн руб.— деньги государству понадобились для финансирования выросших расходов, пишет "Коммерсантъ". Существовавшая более 20 лет и казавшаяся незыблемой "плоская" шкала (почти "плоская" — в 2021-м была добавлена ставка в 15% для целевого финансирования лечения детей с редкими заболеваниями) прекращает существование. Новый НДФЛ — пятиступенчатый (13%,15%, 18%, 20% и 22%). Прогрессия начнет применяться при доходе от 2,4 млн руб. в год. (200 тыс. в месяц).

Если рост НДФЛ, как утверждает Минфин, затронет лишь 3% работающих граждан, то «подарок» властей бизнесу — повышение налога на прибыль с 20% до 25% коснется уже практически всех организаций. При этом компенсация в виде федерального инвестиционного налогового вычета оказалась довольно скромной — всего 3% от расходов на оборудование и нематериальные активы для компаний из пяти отраслей. Для малого бизнеса повышаются пороги применения упрощенной системы налогообложения, а также вводится необходимость уплаты НДС при доходах свыше 60 млн руб. в год. Пополнят бюджет и заметно увеличенные госпошлины — например, за регистрацию сделок с недвижимостью и за судебное рассмотрение крупных споров.