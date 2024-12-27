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27 декабря 2024 года 08:36
Прибыль банков может снизиться на 10% в 2025 году
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Сергей Карпухин/ТАСС
27 декабря. FINMARKET.RU - По итогам следующего года чистая прибыль банковского сектора может оказаться в диапазоне от 3,6 трлн до 4,1 трлн руб., следует из исследования АКРА, о котором пишет "Коммерсант". В 2024 году чистая прибыль банковского сектора может превысить 4 трлн руб., что станет рекордным показателем, ожидают авторы исследования. Отрасль сумела нарастить чистый процентный и чистый комиссионный доход, компенсировав тем самым частичное снижение доходов от операций на финансовых рынках, полагают эксперты АКРА. При этом "способность банковской системы продолжать активный рост в текущих условиях близка к исчерпанию", а риски ухудшения качества как корпоративного, так и розничного кредитного портфеля на фоне затяжного периода высокой ключевой ставки (на заседании 20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%) растут. Растущие операционные расходы и вероятность повышения кредитного риска будут оказывать давление на показатель. Будет снижаться и маржинальность кредитного бизнеса. Впрочем, высокая потребность в заемных средствах со стороны юрлиц и физлиц позволит банкам избежать резкого снижения прибыли.
Опубликовано Финмаркет
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