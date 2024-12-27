Рынок товаров для дома и ремонта превысит 8 трлн руб.

27 декабря. FINMARKET.RU - Объем российского DIY-рынка (строительно-отделочные материалы идля дома) по итогам 2024 г. составит 8,2 трлн руб., увеличившись в сравнении с 2023 г. на 21%, сообщается в исследовании консалтинговой компании IBC Real Estate, данные из которого приводят " Ведомости ".

Похожий прогноз в ноябре приводила Infoline, где ожидают рост рынка на 19% к предыдущему году до 8,1 трлн руб. Продажи DIY-товаров в России в последние годы растут. Этому способствовали высокие темпы ввода в эксплуатацию нового жилья и развитие ипотечного кредитования в 2021–2023 гг., указывают аналитики IBC Real Estate.

Но по итогам 2024 г. наблюдается охлаждение как в строительном секторе, так и на рынке ипотеки. Президент Владимир Путин в декабре в ходе прямой линии говорил, что объем ввода жилья в 2024 г. составит 105 млн кв. м против 110 млн кв. м в прошлом году (-4,5% год к году). Завершение программы льготной ипотеки и высокие ставки серьезно отразились на объемах выдачи. Согласно оценке Frank RG, в ноябре 2024 г. общая сумма выданных в России ипотечных займов снизилась на 63% в годовом выражении до 277,8 млрд руб. В январе – ноябре выдачи составили 4,7 трлн руб., по итогам года они могут упасть в деньгах примерно на треть в сравнении с 2023 г.

Но рынок DIY-товаров, зависящий в том числе от строительства многоквартирных домов и ИЖС, продолжает расти. К 2028 г. его оборот достигнет 14,7 трлн руб., средний темп роста в ближайшие четыре года составит 16–17% в год, прогнозировали в ноябре аналитики Infoline.

По данным IBC Real Estate, онлайн-продажи в секторе DIY растут чуть быстрее, чем весь рынок в целом – на 23% год к году до 911 млрд руб. Доля покупок через интернет за год увеличилась на 0,2 п. п. до 11,1% (учитывается сумма транзакций через интернет-каналы). Потребители по-прежнему больше покупают через интернет-магазины DIY-ритейлеров, на которые приходится около 60% онлайн-продаж, чем через маркетплейсы (40%), говорится в исследовании.