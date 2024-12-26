Китайские автомобили затоварили склады

26 декабря. FINMARKET.RU - Под конец года на авторынке снова произошло затоваривание складов китайскими машинами: автоконцерны из КНР не предугадали охлаждение спроса, основательно пополнив свои запасы перед увеличением утильсбора, пишет "Коммерсант" . Стоков хватит минимум до апреля, полагают эксперты. По данным директора "Автостата" Сергея Целикова, стоки брендов из КНР достигли 200–250 тыс. штук, что даже больше переизбытка, сложившегося в конце прошлого года. Тогда, по подсчетам агентства, на складах было 175 тыс. машин.

Но к снижению цен ситуация с затовариванием не приведет, несмотря на то что содержатьв условиях высокой ставки ЦБ довольно непросто, отмечают эксперты.

В январе и феврале, по прогнозу Целикова, на рынке ожидается охлаждение спроса. Продажи новых легковых автомобилей могут составить менее 100 тыс. штук, резюмирует он. Дмитрий Бабанский из SBS Consulting считает, что зимой 2025 года авторынок будет демонстрировать снижение на 10-15% год к году. В декабре эксперты и участники рынка оценивали объем продаж новых автомобилей в 120–140 тыс. штук. По итогам 2024 года рынок новых легковых машин вырастет на 50%, до 1,59 млн штук, прогнозировал "Автостат".