В 2025 году рынок могут покинуть 10-15 банков

26 декабря. FINMARKET.RU - В следующем году рынок покинут 10-15 банков, а оставшиеся - заработают меньше. Потребительское кредитование может уйти "в минус", вырастет доля просроченных займов. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" экс-министр финансов России, экономист Михаил Задорнов.

"В 2025 году грядет замедление розничного кредитования: его прирост ожидаю в пределах 7-8%. Среди этого будет хорошим темпом выделяться автокредитование, а потребительское кредитование уйдет в минус по портфелю. Сильно сократятся выдачи жилищных кредитов: я думаю, ипотечный портфель прирастет по среднему для розницы показателю, то есть на те самые 7-8%", - сообщил Задорнов.

По его словам, корпоративное кредитование начало замедляться в ноябре 2024 года. В 2025 году будет прирост 12-15% корпоративного портфеля. Это маленький показатель по сравнению с текущим годом.

Соответственно, отметил экономист, вместе с кредитованием замедлится и рост активов банковского сектора - они в 2025 году вырастут в пределах 10-12%.

Задорнов ожидает в 2025 году продолжение прироста средств населения на банковских вкладах по высоким депозитным ставкам. Не теми темпами, что в 2024 году (то есть на 25-26%), а примерно на 15%.

По мнению экономиста, в 2025 году прибыль банковской системы сократится, если сравнивать ее с показателями 2024 года. В этом году она ожидается на уровне около 4 трлн руб., а в 2025 году - примерно 3-3,2 трлн руб. По его словам, прибыль сократится в силу сжатия чистого процентного дохода, создания резервов под новые проблемные кредиты, их реструктуризацию.

"Число банков снизится - может быть, на 10-15 организаций. Прежде всего, в силу сделок по слиянию и поглощению. Кто-то добровольно покинет рынок, а также может быть совсем небольшой отзыв лицензий со стороны ЦБ. Сейчас в России работает 230 банков, если не считать небанковские кредитные организации. Это совсем уже небольшая величина", - сообщил Задорнов.