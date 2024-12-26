Число путешествий по России выросло почти на 20%

26 декабря. FINMARKET.RU - Объем бронирований российских отелей по итогам 2024 года вырос на 17,6%, а на долю внутреннего туризма уже приходится 75% гостиничных заказов. Самый заметный прирост среди регионов показала Калмыкия, крайне активно туристы бронировали путешествия на Дальний Восток и в восстанавливающийся после спада прошлых лет Крым, пишет "Коммерсант"

Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский говорит, что количество бронирований по его сети за год прибавило 15%. Он отмечает выраженную позитивную динамику во Владивостоке, Новосибирске и Екатеринбурге. В Cosmos Hotel Group говорят, что самыми популярными направлениями среди гостей сети в этом году стали Москва и Подмосковье, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск и Казань.

Представитель OneTwoTrip Елена Шелехова отмечает, что на следующий год уже оформлено в три раза больше заказов, чем в декабре прошлого года. Аналитики "Островка" предполагают, что в 2025 году география поездок по России расширится. В числе перспективных направлений они выделяют Свердловскую область, развивающуюся как направление промышленного туризма, и Алтай. Число бронирований в этих регионах на следующий год выросло на 29% и 32% год к году. Крым также сохранил рост, прибавив 26%.