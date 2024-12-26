Правкомиссия согласовала введение невозвратных тарифов в отелях

26 декабря. FINMARKET.RU - Комиссия по законопроектной деятельности (КЗД) правительства России 23 декабря согласовала законопроект Минэкономразвития, дающий отелям право вводить невозвратные, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к правительству..

Согласованная КЗД версия предполагает лишь наделение правительства правом устанавливать "в том числе виды и условия бронирования в средствах размещения". Соответствующие изменения будут внесены в закон "Об основах туристской деятельности в России". На каких условиях отелям и гостиницам позволят ввести невозвратные тарифы на аренду номеров, не ясно. Детали предстоит урегулировать подзаконными актами, следует из материалов к КЗД.

Резко против введения невозвратных тарифов в отелях выступил Роспотребнадзор. По его мнению, сама эта идея противоречит нормам Гражданского кодекса России, согласно которым потребитель при отказе от услуги по своей инициативе должен компенсировать исполнителю только фактически понесенные расходы, следует из замечаний ведомства к законопроекту Минэка. Ведомство не поддержало и измененную версию законопроекта, но разногласия, как следует из документов, были "урегулированы в пользу Минэка".

Отельеры ожидаемо поддерживают законопроект. Турист сможет сэкономить до 30% на проживании, а отель получит гарантию возмещения своих расходов, в случае если у гостя изменятся планы, передал через представителя гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский. Он напомнил, что в других индустриях, например транспортной, невозвратные тарифы "показывают положительные результаты" как для организаторов, так и для путешественников.