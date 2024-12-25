Промпроизводство в РФ в ноябре выросло на 3,7%

Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 3,7% после повышения на 4,8% в октябре, сообщил Росстат. Данные практически совпали с ожиданиями экономистов, ожидавших повышение показателя на 3,8%. За 11 месяцев промпроизводство увеличилось на 4,3%

25 декабря. FINMARKET.RU - Рост промпроизводства в РФ в ноябре 2024 года составил 3,7% в годовом сравнении после повышения на 4,8% в октябре, на 3,2% в сентябре, на 2,7% в августе, на 3,3% в июле, на 2,7% в июне, 5,8% в мае, 4,8% в апреле, 4,4% в марте, 8,4% в феврале и 4,4% в январе, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат).

За январь-ноябрь 2024 годав РФ увеличилось на 4,3%.

Данные по промышленности в ноябре 2024 года практически совпали с ожиданиями экономистов. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом" в начале декабря, предусматривал рост промпроизводства РФ за ноябрь на 3,8%.

С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре 2024 года, по оценке Росстата, промышленность РФ выросла на 0,7% после роста на 0,5% в октябре, нулевой динамики в сентябре, роста на 0,8% в августе, снижения на 0,7% в июле и снижения на 1,5% в июне.

В добывающем секторе в ноябре производство сократилось на 1,3% в годовом выражении после снижения на 2,0% в октябре (за январь-ноябрь - снижение на 0,8%).

Рост в обрабатывающих отраслях в ноябре замедлился до 7,2% в годовом сравнении с 9,6% в октябре (за январь-ноябрь - рост на 8,0%).

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха в ноябре был зафиксирован рост на 1,2% после подъема на 1,0% в октябре (за январь-ноябрь - рост на 2,8%).

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов снижение в ноябре составило 1,9% после уменьшения на 1,6% в октябре (за январь-ноябрь - рост на 0,2%).

Как сообщалось, рост промпроизводства в РФ в 2023 году составил 4,1% после подъема на 0,7% в 2022 году.

В 2024 году экономисты ожидают рост промышленности РФ на 4,3% (согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", подготовленному в начале декабря). Минэкономразвития РФ ожидает рост промышленности в 2024 году на уровне 4,0%. В 2025 году аналитики прогнозируют рост промышленности на 2,5%, Минэкономразвития - на 2,0%.

Существенный рост в ноябре в годовом выражении был зафиксирован в таких секторах, как производство прочих транспортных средств и оборудования (включая авиационную технику, судостроение и т.д.) - на 44,2%; выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий - на 23,1%; производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях и ветеринарии - на 16,0%; производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 15,2%; ремонт машин и оборудования - на 15,0%; производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 6,5%; производство одежды - на 10,1%; производство текстильных изделий - на 4,1%; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки, - на 7,8%; производство электрического оборудования - на 3,9%; производство бумаги - на 3,8%; производство химических веществ и химических продуктов - на 2,6%; добыча угля - на 2,3%.

Отрасли, снизившие объемы производства в ноябре 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: производство кожи и изделий из кожи - на 20,3%; производство табачных изделий - на 11,4%; добыча прочих полезных ископаемых - на 4,9%; металлургическое производство - на 3,8%; производство кокса и нефтепродуктов - на 3,3%; производство резиновых и пластмассовых изделий - на 2,0%; обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки - на 1,5%; производство прочих готовых изделий - на 1,2%; добыча металлических руд - на 0,6%.

Выпуск легковых автомобилей в РФ в ноябре 2024 года вырос в годовом выражении на 25,1%, до 80,4 тыс. шт., снизившись на 11,8% по сравнению с октябрем.

За январь-ноябрь 2024 года в РФ было выпущено 679 тыс. легковых машин (+39,3%).

Грузовиков за ноябрь 2024 года в РФ было выпущено 17,4 тыс. шт. (-2,9% г/г и -10,4% м/м). С начала года их производство выросло на 9,8%, до 178 тыс. единиц.

Автобусов допустимой максимальной массой более 5 тонн за прошлый месяц было выпущено 1,3 тыс. шт. - на 6,3% меньше по сравнению с ноябрем 2023 года и на 1,7% больше по сравнению с октябрем этого года. За 11 месяцев их выпуск вырос на 12,1%, до 13,7 тыс. шт.

Производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта в РФ за ноябрь увеличилось г/г на 9,7%, до 19,9 тыс., что на 10,2% меньше, чем в октябре. По итогам января-ноября их было выпущено 207 тыс. единиц (+12,6%).

Выпуск кузовов для автотранспортных средств за ноябрь вырос на 16,6%, до 4,5 тыс. шт., снизившись м/м на 8,1%. За январь-ноябрь 2024 года он вырос на 33,2%, до 42,9 тыс. шт.