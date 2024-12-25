В авиаотрасли наблюдается дефицит провозной емкости

25 декабря. FINMARKET.RU - Пассажиропоток российских авиакомпаний растет как на внутренних, так и на международных линиях. При этом эксперты обращают внимание, что занятость пассажирских кресел достигла рекордных значений и уже сейчас наблюдается дефицит провозной емкости, пишет "Российская газета"

"Одной из задач по достижению поставленной президентом национальной цели является повышение авиационной подвижности населения на 50% к уровню 2023 года. На конец 2023 года этот показатель составил 0,72 полета на одного человека в год и, соответственно, к 2030 году должен достигнуть отметки в 1,08 полета на человека в год, или в абсолютных показателях 158,16 млн пассажиров в год", - отметила замруководителя Росавиации Наталья Андрианова. Решать эту задачу планируют за счет субсидирования авиаперевозок, а также реконструкции и строительства аэродромов. При этом в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта говорят о том, что отсутствие возможности по расширению парка воздушных судов в ближнесрочной перспективе не позволит авиакомпаниям нарастить свои провозные емкости для адекватного удовлетворения пассажирского спроса.

Исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев считает дефицит провозных емкостей главным вызовом, который сейчас стоит перед авиаотраслью. По его мнению, уже сейчас не хватает самолетов, чтобы в полной мере удовлетворить платежеспособный спрос населения. Внушительный резерв в масштабах всей отрасли имеет, по его мнению, легализация овербукинга (продажа большего числа билетов, чем есть мест в самолете). Сейчас эта практика не урегулирована законодательно, и авиакомпании сталкиваются с тем, что от 2 до 5% кресел остаются незанятыми из-за неявки пассажиров. Продавая больше билетов, чем кресел в салоне самолета, можно получить 1,5-2,5% роста пассажиропотока, что в нынешней ситуации очень весомо.

Эксперты уверены, что справиться с задачей по увеличению пассажиропотока по большому счету можно только за счет пополнения флота современными отечественными самолетами.