Мигрантов могут обязать работать у одного работодателя

25 декабря. FINMARKET.RU - Минстрой доработал свой план поддержки строительной отрасли, он уже внесен в аппарат правительства на согласование, пишут "Известия" . Помимо прочих инициатив, в ведомстве предложили решить и кадровый вопрос: установить новое обязательство для трудовых мигрантов, которые работают в стране по патенту. Их следует обязать трудиться в России только у одного работодателя, то есть название компании будут фиксировать в самом патенте, полагают в министерстве.

Речь идет о поправках в закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ», которые могут затронуть все отрасли. Новый порядок в строительной сфере должен начать действовать уже с апреля – июня 2025 года в зависимости от прохождения процедур согласования. Ожидаемый результат от такого подхода, как указал Минстрой, — снижение текучести кадров, усиление контроля за трудовыми мигрантами. При этом ведомству еще предстоит уточнить, какое финансирование потребует эта мера.

Из документов Минстроя следует, что Минтруд не высказал концептуальных возражений. Минфин концептуально поддержал предложение Минстроя с учетом замечаний.

В Минстрое изданию сказали, что в строительстве и ЖКХ трудится порядка 11,5 млн специалистов, из которых порядка 1 млн иностранцы.

"Вопрос привлечения работников на объекты строительства сейчас актуален с учетом задач, которые стоят перед отраслью. Для обеспечения бесперебойной работы стройкомплекса Минстрой ведет регулярную работу по привлечению квалифицированных кадров, в первую очередь отечественных специалистов. Вместе с тем большое внимание ведомство уделяет вопросам межгосударственного сотрудничества", — добавили там.