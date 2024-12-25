Инвестиции в коммерческую недвижимость превысили 1 трлн руб.

25 декабря. FINMARKET.RU - Общий объем вложений в объекты коммерческой недвижимости по итогам 2024 г. достигнут - 1,1 трлн руб. Такие данные приводит консалтинговая компания NF Group. С этой цифрой согласны и в CORE.XP, а также IBC Real Estate. По их данным, это абсолютный рекорд за всю историю рынка. Для сравнения: в прошлом году инвесторы потратили на приобретение офисов, складов, торговых центров и участков под жилье 872 млрд руб., годом ранее - 532 млрд руб. А в 2008-2010 гг. этот показатель не превышал и 200 млрд руб., пишут "Ведомости"

Новый рекорд на инвестиционном рынке недвижимости произошел в каком-то смысле случайно. В этом году было закрыто несколько очень крупных сделок с офисами, переговоры по некоторым из них при этом начались еще в 2023 г., а возможно, и раньше.

Свой вклад в формирование высоких результатов этого года внесли и жилые девелоперы. Начавшиеся пару лет назад тенденции по поглощению крупными застройщиками конкурентов, а также по покупке ликвидных участков в Москве региональными и новыми игроками продолжились и в 2024 году

В этом году инвесторы продолжали покупать склады, которые из-за дефицита предложения и активного развития маркетплейсов по-прежнему считаются одним из самых надежных инструментов для вложений. На логопарки в 2024 г., по данным консультантов, было потрачено180 млрд руб., а это на 51% больше, чем было годом ранее. А вот в торговом и гостиничном сегментах крупных сделок практически не было.

Повторить успех 2024 г. в следующем году, скорее всего, не получится, уверены опрошенные эксперты.