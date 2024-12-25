Следующий год будет для российского автопрома более сложным

25 декабря. FINMARKET.RU - Объемы производства и продаж автотехники всех сегментов показывают заметный рост по итогам 2024 года, но следующий год будет для автопрома более непростым из-за санкций и макроэкономики, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов журналистам, отметив, что заложенные в отраслевую стратегию прогнозы на 2025 год "с учётом текущих условий достаточно амбициозны".

По итогам 11 месяцев текущего года общие продажи легковых и легких коммерческих автомобилей, грузовиков и автобусов, по оценке министерства, выросли на 44%, до 1,69 млн единиц. Вместе с тем, в ноябре в помесячном выражении они, как сообщалось, сократились более чем на четверть.

Алиханов сообщил, что по объёмам выпуска автотехники всех сегментов в Минпромторге ожидают роста по году на 13%, выше 950 тыс. единиц.

"Но следующий год и для авторынка, и для автопроизводителей станет более сложным, чем текущий. Продолжает усиливаться внешнее санкционное давление, отрасли необходимо подстраиваться под стремительно меняющийся макроэкономический климат. К концу этого года мы отмечаем признаки постепенного замедления динамики спроса, сокращается рынок автокредитования, снижается потребительская активность", - сказал министр.

Он напомнил, что отраслевая стратегия автопрома в текущем ее виде предусматривает объем рынка на уровне 1,58 млн единиц автотехники, в том числе 1,3 млн проданных новых легковых машин. Производство по итогам 2025 года должно быть на уровне 1,1 млн единиц. "Но, опять же, на достижение этой планки будут напрямую влиять макроэкономические факторы и наличие платёжеспособного спроса", - подчеркнул глава Минпромторга.