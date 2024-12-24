Кто и как будет бороться с ростом цен

24 декабря. FINMARKET.RU - В понедельник президент и премьер провели за день целых два экономических совещания по борьбе с инфляцией. Первое, у Владимира Путина, было посвящено постановке задачи — Кремль потребовал от правительства тщательной оценки бюджетных льгот для отраслей экономики и, в частности, субсидирования ставок по кредитам на предмет их влияния на рост предложения и цен, пишет "Коммерсантъ". Как и предполагал “Ъ”, планы Минфина по ограничению этих субсидий вызвали дискуссии в правительстве о том, кого они коснутся, а какие проекты должны попасть в список исключений.

На втором совещании, у Михаила Мишустина, де-факто обсуждались уже отраслевые нюансы инфляции — чтобы все же сделанные для отдельных отраслей исключения ради роста выпуска необходимых товаров и технологий не приводили к разгону цен.