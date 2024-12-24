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24 декабря 2024 года 09:20
Трансформацию модели роста экономики РФ считают свершившейся
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DPA/TASS
24 декабря. FINMARKET.RU - Авторы свежих аналитических докладов уже подводят макроэкономические итоги 2024 года, все более уверенно фиксируя устойчивое торможение экономики и структурные сдвиги, сформировавшиеся в последнее время. Хотя экономисты разошлись с официальной оценкой внутригодовой динамики капитальных инвестиций, они уверены, что модель роста экономики РФ после череды потрясений возвращается к потребительской, пишет "Коммерсантъ". Основные источники роста экономики в 2024 году — потребительский и инвестиционный спрос, вклад чистого экспорта ожидается нейтральным либо слабо отрицательным. При этом в отношении внутригодовой динамики потребления оценки аналитиков более или менее схожи. При взгляде со стороны производства, как отмечают в ИНП РАН, во 2-м полугодии 2024 года российская экономика фактически разделилась на две части. В одной из них сохраняется устойчивый рост производства на базе сохраняющегося спроса, прежде всего инициированного государством. Это «производства оборонной продукции, информационные технологии и другие отрасли сферы услуг», которые «продолжают предъявлять растущий спрос на трудовые ресурсы, о чем свидетельствует снижение безработицы до рекордных 2,3%». Во второй же части (ее в ИНП детально не описывают, но речь о производствах потребительских, инвестиционных и промежуточных товаров и строительстве) отмечается очевидное снижение спроса и замедление производства. При этом именно вторая часть станет основным источником поддержки экономического роста в 2025 году.
Опубликовано Финмаркет
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