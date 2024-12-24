Банки сократили кредиты наличными

24 декабря. FINMARKET.RU - К началу декабря 2024 года сегмент кредитов наличными достиг минимумов за пять лет по средним срокам выдаваемых кредитов и одобряемых сумм при максимуме средних ставок. Интерес к инструменту теряют и банки (на фоне ужесточения требований регулятора), и заемщики (на фоне рекордных ставок), пишет "Коммерсантъ". При этом изменения конъюнктуры в ближайшее время ни банкиры, ни эксперты не ждут — Банк России хотя и не повысил ключевую ставку, но пока не смягчил риторику относительно необходимости охлаждения потребкредитования.

В ноябре средний срок выдаваемого кредита наличными снизился до 24 месяцев, что стало минимальным показателем с начала 2019 года. При этом средневзвешенные ставки, как и полная стоимость кредита (ПСК), достигли максимумов за пять лет — 30,4% годовых и 31,7% годовых соответственно. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). По данным БКИ, в первой половине декабря тренды сохранились — сроки кредитов снизились до 21 месяца, а средневзвешенные ставки выросли еще на 0,6 п. п.

На этом фоне банки продолжают резко сокращать размер одобряемых кредитов.

По данным ОКБ, в ноябре он составил чуть больше 140 тыс. руб., тогда как в октябре превышал 172 тыс. руб., а во втором квартале устойчиво превышал 200 тыс. руб. Причем в первой половине декабря показатель рухнул до 101 тыс. руб., что в 2,5 раза меньше, чем в декабре 2022 года.