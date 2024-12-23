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23 декабря 2024 года 09:38
Доходы ломбардов растут вслед за котировками залогов
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Дмитрий Рогулин/ТАСС
23 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 3-го квартала текущего года чистая прибыль рынка ломбардов составила 6,2 млрд руб., увеличившись в годовом сравнении на 97% и уже почти на 1 млрд руб. превысив результаты отрасли за весь 2023 год (5,1 млрд руб.). Рентабельность по отрасли в целом (ROE) увеличилась до 28% против 24% кварталом ранее, следует из "Обзора ключевых показателей микрофинансовых институтов" ЦБ. Всего за отчетный квартал ломбарды выдали займов на 75 млрд руб., что на 7% больше в квартальном сравнении и на 20% — в годовом, пишет "Коммерсант". По итогам всего 2024 года портфель ломбардного рынка может достичь 75 млрд руб., чистая прибыль — приблизиться к 10 млрд руб., прогнозируют его участники. Такие позитивные результаты сегмент демонстрирует на фоне роста цен на золото до исторических максимумов в этом году, а также перетока части клиентов из микрофинансовых организаций (МФО) в ломбарды на фоне ужесточения выдачи необеспеченных займов ЦБ. Эти же драйверы продолжат стимулировать рост отрасли и в следующем году, но только для крупных федеральных игроков. Как отмечает председатель совета Национального объединения ломбардов (НОЛ) Алексей Лазутин, "маленькие участники рынка будут перетекать в серые сегменты комиссионок, неподконтрольные ЦБ". По оценкам НОЛ, объем серого рынка на текущий момент может составлять уже более 20% от всего рынка.
Опубликовано Финмаркет
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