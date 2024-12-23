Минпромторг и автопром обсуждают изменения инвестрежима

23 декабря. FINMARKET.RU - В фокусе дискуссии Минпромторга и автопрома, которая ведется с начала этого года, три основных регуляторных нововведения, два из которых должны учитываться в специнвестконтрактах (СПИК) и одно – в политике по выдаче займов Фонда развития промышленности (ФРП). Об этом "Ведомостям" рассказали источники, знакомые с ходом обсуждения.

Большую часть этого года, уточняют собеседники, стороны обсуждают так называемую формулу 30-30-30. Ее суть заключается в том, чтобы стимулировать инвестиции со стороны тех автоконцернов, которые «недобирают» баллы за локализацию в количестве, достаточном для полной компенсации утилизационного сбора.

Предполагалось, что данный механизм позволит инвестору предъявить к компенсации разницу между тем, сколько он заплатил в качестве утильсбора (т. е. 100% суммы), и тем, сколько ему вернули в качестве субсидий пропорционально набранному за локализацию количеству баллов, объясняет один из источников. В таком случае автоконцерну предлагалось компенсировать фактически понесенные затраты за отчетный период по трем направлениям в равных долях. Это инвестиции в производство автомобилей, в локализацию компонентов и операционные затраты по продвижению продукции на рынке.

В качестве альтернативы формуле 30-30-30 сейчас рассматривается возможность "сместить вправо" в СПИКах для новых инвесторов сроки по достижению количества баллов за локализацию, достаточных для полной компенсации утильсбора. При этом все источники "Ведомостей" отмечают, что финальных решений в части изменений инвестрежима для автопрома пока нет.

Как отмечает директор группы по обслуживанию предприятий автопрома компании ДРТ Александр Васильев, формула 30-30-30 достаточно привлекательна, но для ее введения необходимо конкретизировать направления инвестиций, поскольку вольное трактование указанных направлений участниками рынка не даст никакого результата для локализации.