МФО стали обещать "беспроцентные" займы

23 декабря. FINMARKET.RU - Микрофинансовые организации начали активно использовать так называемые беспроцентные займы в качестве уловки для привлечения новых клиентов. О том, чтовводят в заблуждение клиентов, предлагая так называемые беспроцентные займы, которые в итоге обходятся дороже, чем обычные, "Известиям" рассказали эксперты проекта Народного фронта "За права заемщиков", куда обращаются граждане. Волонтеры организации проверили практику, совершив контрольные закупки, и еще раз убедились в справедливости поговорки о бесплатном сыре.

В этом году ЦБ ужесточил лимиты для МФО на выдачу займов клиентам с высокой долговой нагрузкой, поэтому микрофинансисты чрезвычайно заинтересованы в привлечении новых заемщиков. Один из инструментов для этого - деньги без процентов. Заемщикам обещают перевести средства онлайн на срок до месяца и на сумму до 30 тыс. рублей.

"На первый взгляд, это стандартный продукт микрофинансистов "деньги до зарплаты", но с одним маркетинговым элементом - такой заем обещают выдать без процентов", - пояснила "Известиям" руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева.

Однако потом выясняется, что получить средства безвозмездно, то есть даром, вряд ли получится. Так, отмечается в описании продукта, проценты в любом случае начисляются. И только если полностью погасить заем в так называемый льготный или грейс-период, то они аннулируются. Если же заемщик не вписывается в установленный срок, проценты начисляются за всё время использования, включая обещанный "беспроцентный" период.

Как правило, после рассмотрения заявки МФО одобряют по таким продуктам скромную сумму - 5-15 тыс. рублей примерно на неделю с льготным периодом в три-четыре дня. При этом новые клиенты охотно соглашаются использовать продукт, поскольку деньги можно получить онлайн, быстро и удобно. Многие даже особо не вчитываются в условия, сообщили специалисты проекта Народного фронта. Хуже то, что самые важные нюансы и вовсе не лежат на поверхности.

Информация о том, что самый удобный способ погашения (через личный кабинет) является платным - и комиссия составляет 6-8% - зарыта уже в самом ЛК. То есть увидеть ее можно только после оформления. Даже волонтеры при контрольной закупке не сразу смогли отыскать ее, хотя целенаправленно пытались сделать это в отличие от обычных клиентов МФО. Из того, что находится на виду, можно узнать только то, что бесплатно погасить заем можно через Почту России или банковский перевод. И сразу следует предупреждение, что при таких способах деньги могут идти от трех до пяти рабочих дней, что важно учитывать при желании попасть в бесплатный срок.