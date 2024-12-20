Подарки для новорожденных соберут строго по ГОСТу

20 декабря. FINMARKET.RU - Роскачество подготовило проект стандарта на подарок для новорожденных, его планируют утвердить уже к середине 2025 года, рассказали в организации. " Известия " ознакомились с документом. Из него следует, что в подарок должны входить детские вещи и аксессуары, а также предметы ухода за малышами от нуля до шести месяцев, в частности трикотажное белье, одеяла, клеенка, посуда, гигиеническая продукция, игрушки и соски. Все товары должны быть нейтральных цветов и в отдельной упаковке. Это список для властей как ориентир того, что можно включить в подарок.

При этом вся продукция должна быть произведена на предприятиях, которые работают в этом же регионе, сказано в ГОСТе. Также стандарт предполагает, что все качество и безопасность товаров нужно подтверждать сопроводительными документами — сертификатами соответствия обязательным требованиям.

В стандарте указано, что местные власти могут формировать набор по двум сценариям: базовый, если он состоит из списка рекомендуемых товаров, и альтернативный, когда родители сами выбирают необходимую им продукцию. Тогда власти могут дарить подарочные сертификаты, купоны на скидку тех товаров, изготовление которых локализовано в регионе. В итоге набор должны выдать семье при выписке из роддома, причем бесплатно. ГОСТ будет обязательным для регионов, которые закупают такие комплекты у производителей и поставщиков в рамках государственных закупок, отметили в Роскачестве.

"При этом состав, а главное, подходы к формированию подарка для новорожденных в регионах сильно разнятся, кто-то получает коробку, кто-то — денежные сертификаты или карты, на которые он может приобрести товары, — отметили там. — Задача ГОСТа состоит в том, чтобы продвигать товары для детей, произведенные в субъектах, и одновременно обеспечивать госзаказ на такую продукцию. Преимущество будет у качественных товаров, положить в набор что-то сомнительное уже не получится".