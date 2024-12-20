НРД запустил новый банковский сервис для управляющих компаний

20 декабря. FINMARKET.RU - "Национальный расчетный депозитарий" (НРД), который является в России центральным, будет напрямую открывать для управляющих компаний (УК) транзитные счета и банковские счета доверительного управления паевым инвестиционным фондом (ПИФ), пишут "Ведомости".

О запуске сервисагазете рассказала директор по развитию корпоративного бизнесаАнна Володина. По закону об инвестиционных фондах такие счета необходимы для проведения денежных расчетов на стадии приобретения инвестиционных паев и при их погашении. Сейчасоткрывают их в различных банках. Открытие счетов напрямую в НРД сократит сроки движения денежных средств, в частности, позволит уменьшить время получения УК средств, поступающих в оплату заявок на покупку и погашение паев от депозитариев и брокеров, чьи счета открыты в НРД, объясняет Володина. В результате снизится время выдачи и погашения паев, что особенно важно для инвесторов, которые смогут получить или погасить свои паи по цене, максимально близкой к расчетной при заключении сделки, объяснила она. У большинства брокеров уже есть банковские счета в НРД, которые они используют в том числе для участия в биржевых торгах, и на них есть определенная ликвидность, заметила Володина. Когда счета открыты в разных кредитных организациях, то всякий раз при необходимости оплатить паи с того или иного счета надо думать, достаточно ли там средств, и переводить деньги между счетами, если средств не хватает, продолжает она. А вот перебрасывать средства внутри одного банка очень удобно, именно такойНРД теперь предоставляет профучастникам, которые смогут наиболее эффективно использовать ликвидность на счетах в центральном депозитарии для инвестирования в паи, рассказала Володина.