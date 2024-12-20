Туристы стали чаще совершать деловые поездки

20 декабря. FINMARKET.RU - Растущее санкционное давление стимулирует российский бизнес активнее осваивать новые рынки. Вместе с расширением международного авиасообщения это привело к росту в стране рынка делового туризма, пишет "Коммерсантъ".

Совокупное число бронирований деловых туристов в 2024 году выросло более чем в полтора раза год к году, подсчитали в "OneTwoTrip для бизнеса". Основной спрос на бизнес-поездки, по оценкам "Аэроклуба", в этом году формировали компании нефтегазовой промышленности, ритейлеры и FMCG-компании. В компании самыми популярными внутренними направлениями для деловых поездок в этом году называют Москву, Санкт-Петербург и Сочи. Единственным существенным направлением, число поездок по которому сократилось, стал Владивосток.

Управляющий директор "Аэроклуба" Юлия Липатова говорит, что зарубежные направления в этом году сформировали 18% всех деловых поездок. Показатель ниже, чем в докризисном 2019 году, когда он достигал 24%