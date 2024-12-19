Банки предлагают функцию автопополнения карт в момент оплаты

На российском платежном рынке распространяется новая функция - автопополнениев момент оплаты со счетов других банков, если на ней нет денег. Запустили ее как минимум три кредитные организации, выяснила "Российская газета" . По словам экспертов, так они стараются удержать клиентов, делая свою карту "основной". И помогла в этом Система быстрых платежей (СБП), а точнее - возросшие до 30 млн руб. лимиты, в рамках которых перевод денег внутри системы является бесплатным.

Крупные российскиестали использовать возможности СБП для автопополнения счета клиента с других кредитных организаций, где у него есть карты. Происходит это в момент оплаты покупки, когда не хватает денег.

Такую функцию во втором полугодии 2024 года запустили как минимум три банка. С сентября - Яндекс Банк и Т-Банк, в октябре о тестировании механизма рассказывали в Сбере, и в декабре он уже начал работать. Происходит это при любом способе оплаты. И, чтобы функцию подключить, нужно выбрать так называемый запасной банк и дать согласие на переводы без подтверждения через СБП. Настраивается такая опция самостоятельно, она бесплатна. Т-Банк даже привлекал клиентов бонусами.

Это, по словам эксперта по платежам Максима Митусова, прежде всего маркетинговый инструмент: на рынке платежей картами давно уже все изобретено, очень трудно выделиться. "Такая вот диковинка способна привлечь некоторое число новых пользователей или переключить на банк часть повседневных трат, - объяснил эксперт. - Но в целом к такого рода новациям чувствительна очень небольшая часть аудитории".

Глобальная цель этих продуктов осталась прежней - сделать карту основной для клиента, картой для ежедневных расчетов, объяснил Роман Тихонов, директор продуктов финтех-компании Paygine. У целевых клиентов обычно есть два-три банка. Поэтому они борются за то, чтобы стать основным. По его словам, это шаг к открытому банкингу и прозрачным финансам, которые уменьшают зависимость клиента.