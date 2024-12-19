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19 декабря 2024 года 10:59
Банки предлагают функцию автопополнения карт в момент оплаты
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Арина Антонова/ТАСС
На российском платежном рынке распространяется новая функция - автопополнение карты в момент оплаты со счетов других банков, если на ней нет денег. Запустили ее как минимум три кредитные организации, выяснила "Российская газета". По словам экспертов, так они стараются удержать клиентов, делая свою карту "основной". И помогла в этом Система быстрых платежей (СБП), а точнее - возросшие до 30 млн руб. лимиты, в рамках которых перевод денег внутри системы является бесплатным. Крупные российские банки стали использовать возможности СБП для автопополнения счета клиента с других кредитных организаций, где у него есть карты. Происходит это в момент оплаты покупки, когда не хватает денег. Такую функцию во втором полугодии 2024 года запустили как минимум три банка. С сентября - Яндекс Банк и Т-Банк, в октябре о тестировании механизма рассказывали в Сбере, и в декабре он уже начал работать. Происходит это при любом способе оплаты. И, чтобы функцию подключить, нужно выбрать так называемый запасной банк и дать согласие на переводы без подтверждения через СБП. Настраивается такая опция самостоятельно, она бесплатна. Т-Банк даже привлекал клиентов бонусами. Это, по словам эксперта по платежам Максима Митусова, прежде всего маркетинговый инструмент: на рынке платежей картами давно уже все изобретено, очень трудно выделиться. "Такая вот диковинка способна привлечь некоторое число новых пользователей или переключить на банк часть повседневных трат, - объяснил эксперт. - Но в целом к такого рода новациям чувствительна очень небольшая часть аудитории". Глобальная цель этих продуктов осталась прежней - сделать карту основной для клиента, картой для ежедневных расчетов, объяснил Роман Тихонов, директор продуктов финтех-компании Paygine. У целевых клиентов обычно есть два-три банка. Поэтому они борются за то, чтобы стать основным. По его словам, это шаг к открытому банкингу и прозрачным финансам, которые уменьшают зависимость клиента.
Опубликовано Финмаркет
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