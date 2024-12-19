Ритейлеры попросили отрегулировать работу маркетплейсов

19 декабря. FINMARKET.RU - Представители традиционной торговли просят законодательно обязатьраскрывать алгоритмы поисковых выдач на их площадках, а также ограничить штрафы для селлеров и владельцев пунктов выдачи заказов.

В распоряжении "Коммерсанта" " оказался подготовленный Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ; объединяет в том числе федеральных продуктовых ритейлеров, включая X5 Group, "Магнит", "Ленту", "Дикси", Auchan, Metro) отзыв на законопроект о платформенной экономике, призванный, в частности, регулировать деятельность маркетплейсов.

В АКОРТ не скрывают, что у офлайн-розницы высокая степень зарегулированности в части взаимодействия с поставщиками и антимонопольного воздействия, в то время как у цифровых платформ таких ограничений нет. Это создало для маркетплейсов значительные конкурентные преимущества, настаивают в АКОРТ.

В Ассоциации цифровых платформ (АЦП) настаивают, что предлагаемые АКОРТ изменения излишни. В Wildberries считают, что предложения ассоциаций во многом не отвечают не только потребностям рынка, но и интересам партнеров платформ. Часть предложений уже реализована в действующем законодательстве, подчеркивает президент Ассоциации интернет-торговли (объединяет крупные маркетплейсы) Артем Соколов.