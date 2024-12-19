Бизнес стал реже обращаться в суды после увеличения пошлин

19 декабря. FINMARKET.RU - Количество обращений бизнеса в арбитражные суды (АС; разрешают экономические споры и другие категории дел предпринимателей) всех инстанций, включая Верховный, снизилось после повышения судебных пошлин в сентябре. С октября по первую половину декабря число поданных заявлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизилось с 451 292 до 399 829 дел (-11,4%), следует из данных картотеки арбитражных дел, с которыми ознакомились "Ведомости" . В 2022 г. этот показатель составлял 435 262 дела. Самое значительное снижение показала Москва: за неполный 4-й квартал 2024 г. АС зарегистрировал 61 978 исковых заявлений - это на 16,8% меньше, чем годом ранее. Количество обращений в АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области (25 639 заявлений), а также АС Ростовской области (9307) сократилось на 12,1%, в АС Самарской области - на 11,7% (до 8115), следует из данных картотеки арбитражных дел.

При этом в преддверии увеличения сумм госпошлин в отношении новых заявлений наблюдалась обратная тенденция: их число росло вопреки традиционной сезонности, обратили внимание аналитики "Актион права". За август - сентябрь 2024 г. в АС поступило больше обращений (было зарегистрировано 384 675 новых дел), чем в аналогичные периоды 2022 г. (324 589 дел) и 2023 г. (328 203 дела). Каждый год в сентябре наблюдается падение количества новых исков из-за сезона летних отпусков, говорит эксперт по арбитражным спорам "Актион права" Анастасия Григорьева. Перед обращением в суд нужно соблюсти обязательный претензионный порядок, который занимает 30 дней, напоминает она. В августе юристы направляют меньше претензий, чем в другие месяцы, а значит, и момент обращения в суд по многим требованиям откладывается на осень, поясняет эксперт.

По словам старшего партнера "Ляпунов, Терехин и партнеры" Филиппа Терехина, в последнее времястал отказываться от обжалования в апелляционной и кассационной инстанциях при отсутствии "убедительной позиции", в то время как раньше предприниматели обращались в такие суды даже с "минимальными шансами на успех". Безусловно, сейчас "фактор пошлины" имеет большое значение при выборе процессуальной тактики, говорит партнер Orchards Алексей Станкевич.