Для семей с детьми предлагают вернуть туристический кешбэк

19 декабря. FINMARKET.RU - В России предлагают вернуть туристическийдля семей с детьми, а также при оплате детского отдыха. Такое предложение в адрес правительства содержится в рекомендациях комитета СФ по регламенту по итогам круглого стола, посвященного выполнению поручений президента по развитию внутреннего туризма, пишут "Известия" ..В документе сообщается, что до 2030 года турпоток в РФ должен удвоиться - до 140 млн человек в год. При этом вклад туризма в ВВП России также должен вырасти в два раза - до 5%. Такие задачи были ранее поставлены в нацпроекте "Туризм и индустрия гостеприимства", реализуемом по инициативе президента.

Во всех национальных парках страны через пять лет должна быть создана инфраструктура экологического туризма, включая экотропы и пешие туристические маршруты, в том числе маршруты выходного дня для школьников, площадки отдыха, музеи и визит-центры. Вместе с тем, как считают сенаторы, есть ряд вопросов, которые заслуживают повышенного внимания для развития отрасли. В том числе дефицит мест размещения туристов и инфраструктуры, повышение доступности отдыха, в том числе для семей с детьми.

"В послании президента в феврале 2024 года была представлена комплексная программа развития страны до 2030 года, в которой Владимир Путин отвел особое внимание вопросам развития внутреннего туризма", - пояснил "Известиям" причины проведения круглого стола член комитета СФ по регламенту Олег Земцов. По его словам, для достижения обозначенных целей - удвоение внутреннего турпотока до 140 млн человек в год и рост вклада туризма в ВВП России в два раза (до 5%) - необходима согласованная работа исполнительной и законодательной властей по созданию организационных и правовых основ такого развития.

Подготовленные в адрес ведомств рекомендации направлены не только на поддержку отрасли, но и на повышение доступности внутреннего туризма для граждан, а также на рост уровня защищенности потребителей от различных недобросовестных практик. Особого внимания заслуживает мера поддержки по возвращению кешбэка для семей с детьми. Важно сделать так, чтобы отдых стал доступен и для молодого поколения, так как от этого зависит здоровье нашей нации и демография, - отметил Земцов.

Эксперты считают, что данная мера теоретически поможет стимулировать граждан, однако в бюджете может не найтись денег на реализацию этой инициативы.