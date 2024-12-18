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18 декабря 2024 года 09:20
Управление компаниями переходит от девелоперов к финансистам
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Валерий Шарифулин/ТАСС
18 декабря. FINMARKET.RU - В октябре-декабре 2024 года количество обращений девелоперских компаний к рекрутерам по усилению финансовых функций выросло вдвое год к году, пишет "Коммерсантъ", приводящий расчеты консалтинговой компании Ward Howell. Также застройщики стали активно искать коммерческих директоров, спрос на которых вырос в четыре раза, уточнили в компании. Кризис на рынке строительства, вызванный повышением ключевой ставки ЦБ, отменой массовой льготной ипотеки и исчерпанием банками лимитов по семейной ипотеке, привел к тому, что управление компаниями переходит от девелоперов к финансистам, поясняет соруководитель практики "Недвижимость" Ward Howell Дмитрий Солин. В целом тренд на поиск руководителей со специализацией в финансовой области характерен для всех отраслей экономики. По данным консалтинговой компании Regroup, в 2023 году количество запросов на поиск CEO с бэкграундом CFO (финансового директора) с 2021 года выросло в три-пять раз, почти половина запросов на поиск финансовых директоров сформулирована с прицелом на то, что CFO - потенциальный будущий СЕО.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, девелоперы, кадры
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