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18 декабря 2024 года 09:06
Для грузоотправителей СМП могут ввести инвестсбор
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Виктор Лисицын/ ТАСС/
18 декабря. FINMARKET.RU - В правительстве обсуждается идея введения арктического инвестиционного сбора для грузоотправителей Севморпути (СМП) с 2028 года, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на свои источники. Инициатива исходит от "Росатома". Средства от сбора предлагается направить на строительство новых ледоколов, обеспечивающих проводку грузовых танкеров по СМП, а также судов вспомогательного флота. Сбор планируется взимать в виде надбавки к плате за ледокольную проводку через восточный сектор СМП, рассчитанной с тонны перевозимой продукции. Опрошенные изданием грузоотправители жалуются на высокие тарифы по ледокольному обеспечению, по их ожиданиям, ставки будут расти еще сильнее из-за ожидаемого удорожания строительства ледоколов. Эксперт PortNews Надежда Малышева отмечает, что какими бы ни оказались новые правила игры, главное, чтобы тарифы были установлены на длительный период - не менее семи-восьми лет, так как сроки окупаемости арктических инвестиционных проектов весьма высоки. "Тогда у грузоотправителей будет возможность учесть тарифы в своих инвестиционных программах",- считает она.
Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова: РФ, СМП, инвестсбор
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