Азиатская премия на газ может сохраниться на весь 2025 год

18 декабря. FINMARKET.RU - Цена нана рынке стран Азии будет стабильно выше, чем в Европе, на протяжении всего 2025 года. Такой прогноз дают эксперты Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в декабрьском обзоре организации, с которым ознакомились " Ведомости ".

Аналитики ФСЭГ отмечают, что в первом полугодии следующего года премия не превысит $1 за 1 млн британских тепловых единиц (МБТЕ), т. е. примерно $35,7 за 1000 куб. м. В обзоре также говорится, что премия сохранится и во втором полугодии 2025 г., но ее размер организация не уточняет.

Высокиев Азии поддерживает растущий спрос на сжиженный природный газ (СПГ), говорится в докладе. В Европе спотовые цены на газ в ноябре достигли самого высокого уровня в этом году, напоминают эксперты ФСЭГ. Это обусловлено снижением предложения на европейском рынке и низкой выработкой ветроэлектростанций, отмечается в обзоре.

Из доклада следует, что в 2025 г. цены на газ в Европе и Азии будут плавно снижаться. Весной они практически сравняются на отметке $500 за 1000 куб. м, но затем премия на азиатским рынке вновь вырастет. При этом к концу года цены в Европе и Азии останутся выше $12 за 1 МБТЕ ($428 за 1000 куб. м). Из представленного в обзоре графика следует, что в Европе в декабре следующего года цена на газ составит порядка $13 за 1 МБТЕ ($464 за 1000 куб. м), в Азии – $14 за 1 МБТЕ ($500 за 1000 куб. м).

Азиатский рынок газа (Китай, Япония, Южная Корея и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона; АТР) традиционно является премиальным по отношению к европейскому. Но в апреле 2022 г. на фоне энергетического кризиса в ЕС цена на газ на европейском рынке начала устойчиво превышать его стоимость в Азии.

На азиатский рынок ценовая премия вернулась в начале мая 2023 г. вследствие роста спроса на газ в регионе при одновременном снижении закупок и спотовых цен в Европе из-за высоких запасов в подземных газовых хранилищах. Газ в Европе дешевел с августа 2022 г. до января 2024 г. включительно на фоне стабильной ситуации с запасами в хранилищах. В мае прошлого года котировки впервые с января 2021 г. опускались ниже $300 за 1000 куб. м. В Азии цена на газ также снижалась, но медленнее, что и привело к формированию ценовой премии.

В 2024 г. цены на газ на европейском и азиатском рынках вернулись к росту, а в ЕС в середине ноября цена впервые с конца ноября 2023 г. превысила отметку $500 за 1000 куб. м.

Возврат премии в Европу, по мнению аналитиков, будет возможен в случае полного прекращения транзита российского газа в ЕС через Украину.