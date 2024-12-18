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18 декабря 2024 года 08:50
Медиков не будут привлекать по статье УК об услугах
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Петр Ковалев/ТАСС
18 декабря. FINMARKET.RU - Принятый Госдумой закон не позволит привлекать медиков по статье УК об услугах, не отвечающих требованиям безопасности. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев считает принципиальным закон о частичной декриминализации медицины. "Были приняты изменения в Уголовный кодекс, имеющие принципиальное значение для медицинских работников. Статья 238, в которой говорится об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности", дополнена важнейшим примечанием: действие статьи не будет распространяться на случаи оказания медицинской помощи", - цитирует Башанкаева пресс-служба партии "Единая Россия". Он отметил, что сегодня "медики могут быть привлечены к уголовной ответственности по различным статьям Уголовного кодекса, и 238 - одна из самых часто применяемых". "Количество уголовных дел, возбуждаемых по ней, растет с каждым годом. В 2022 по первой части статьи было заведено 138 дел, в 2023 их число увеличилось до 216. По второй части статьи, тяжкие преступления, дела возбуждаются еще активнее: в 2022 году таких случаев было 136, в 2023 году цифра выросла до 247", - сказал Башанкаев. Депутат считает, что "быть врачом - всегда риск, хирурги, анестезиологи, акушеры рискуют каждый день, оказывая экстренную, плановую, высокотехнологичную помощь, именно помощь, а не услуги". "Важно понимать: заботясь о безопасности врачей, мы никоим образом не ставим под угрозу безопасность пациентов. Напротив, эти два аспекта неразрывны. Врачи могут эффективно помогать людям лишь тогда, когда сами чувствуют себя защищенными", - также сказал Башанкаев. По его словам, принятие соответствующего закона является "поистине эпохальным событием для всей системы здравоохранения". Закон, включающий в себя поправку в статью 238 Уголовного кодекса РФ, был принят Госдумой во вторник.
Опубликовано Финмаркет
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