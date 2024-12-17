Эксперты рассчитали стоимость меблировки "двушки"

17 декабря. FINMARKET.RU - Минимальная меблировка двухкомнатной квартиры за триподорожала до 232,6 тыс. руб. Это лишь на 2,15% больше, чем в начале нынешнего года. Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) подсчитала для "Российской газеты" так называемый "индекс табуретки".

В январе, по данным ассоциации,сегмента "эконом" для условной двушки, где живет семья с двумя детьми, при покупке в розницу обходилась в 227,7 тыс. руб. Больше всего за три квартала выросли цены на обеденные столы (на 6,3%) и мягкие кресла (на 2,7%). Наименьший рост зафиксирован у наборов корпусной мебели (+1,6%) и детских матрасов (+1,2%). Самыми дорогими предметами стали набор корпусной мебели (42,6 тыс. руб.), диван-кровать (35,5 тыс. руб.) и кухонный стол (27,1 тыс. руб.).

Рост цен на мебель за три квартала 2024 года был минимальным, поскольку ведущие игроки мебельного рынка удерживали низкие отпускные цены, отмечает президент АМДПР, гендиректор "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков. Этому способствовала стабильность курса рубля, который за этот период (с 10 января по 1 октября) ослаб лишь на 3%.

При расчете индекса учитывались основные виды мебели, которые традиционно приобретают новоселы: стулья и табуретки, мебель для кухни и прихожей, мягкая мебель, кровати для взрослых и детей (включая матрасы), а также минимально необходимая корпусная мебель, такая как бельевые и платяные шкафы. Набор включает 24 предмета для обустройства спальни-гостиной, детской комнаты, кухни и прихожей. Не были включены в расчеты мебель для ванной, деревянные кровати, тумбы, комоды и детские письменные столы, поскольку Росстат, на основе статистики которого рассчитывается индекс, не дает информации по этим предметам интерьера.

При этом в целом за год подорожание мебели для двушки может превысить 5-7%, считают в ассоциации, - из-за ослабления курса рубля и новых таможенных пошлин на импортную фурнитуру.