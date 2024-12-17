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17 декабря 2024 года 09:07
Отпускные цены на рыбные консервы поднимутся на 5–25%
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Сергей Булкин/ТАСС
17 декабря. FINMARKET.RU - Снижение вылова некоторых видов рыбы и рост цен на сырье привели к увеличению расходов переработчиков. Часть из них планирует поднять для ритейлеров отпускные цены на консервы и пресервы на 5-25%. Повышение затронет продукцию из сельди, оптовые цены на которую с начала 2024 года выросли более чем в полтора раза. Но продажи продукции кратковременно поддержит предпраздничный ажиотаж, пишет "Коммерсант". . Три рыбоперерабатывающие компании - "Балтийский берег", "Русское море" и "Европром" - с 16-18 декабря повысят отпускные цены на свою продукцию. Это следует из писем, направленных ими ритейлерам. Фактором увеличения отпускных цен на консервы и пресервы производители называют растущие расходы на сырье. Исполнительный директор ассоциации "Русбренд" (объединяет крупных производителей товаров повседневного спроса) Алексей Поповичев отметил, что рыбные консервы и пресервы, с одной стороны, имеют устойчивую постоянную аудиторию, с другой - пользуются повышенным спросом в предпраздничный период. Поэтому он сомневается, что в ближайшие недели продажи этой продукции будут сокращаться.
Опубликовано Финмаркет
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