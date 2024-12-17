Клиники анонсировали рост тарифов по корпоративным ДМС

Ряд частных медицинских клиник объявил о предстоящем повышении тарифов на услуги в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС) с 2025 г. из-за медицинской инфляции (составляет примерно 10%). В частности, цены повысят сети "Открытая клиника", ГК "МЕДСИ", СМ-клиника и "К+31", пишут "Ведомости"

В МЕДСИ и СМ-клинике планируют повысить цены на 10%, говорят их представители. В сети "Открытая клиника" рост составит 7%, несмотря на то что годовые расходы учреждения увеличились на 18%, поделился основатель клиники Филипп Миронович. Но есть клиники, которые поднимают прейскурант и на 20%, и даже на 30%, делится замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова.

Клиники сети "К+31" не заинтересованы в поддержании сотрудничества со страховыми компаниями, в развитии услуг пов своих стенах, делая ставку на клиентов - физических лиц, считает вице-президент "РЕСО-Гарантии" Игорь Иванов. "Такое повышение цен беспрецедентно для рынка и нарушает общепринятые на рынке нормы и правила ведения бизнеса", - добавил он.

Подобная практика со стороны клиник приводит либо к полному разрыву сотрудничества, либо к сокращению клиентского потока в 5-10 и более раз - сегмент VIP-клиентов значительно уже сегмента "Бизнес", тогда как последний, в свою очередь, значительно уже сегмента "Стандарт".

Вместе с тем замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования "Росгосстраха" Ольга Купцова считает, что предприятия и компании не станут отказываться от программ ДМС из-за роста цен, поскольку добровольное медицинское страхование - это важная часть социального пакета для сотрудников и инструмент привлечения кадров. Поэтому скорее возможен пересмотр пакетов, в том числе ввод франшиз, сокращение или замена рисков, изменение перечня доступных застрахованным клиник. ДМС является одним из драйверов роста рынка в этом году. Прирост страховых премий по ДМС опрошенные "Эксперт РА" страховые компании ожидают на уровне 10% по итогам 2024 года.

ДМС является одним из драйверов роста рынка в этом году. По прогнозу рейтингового агентства НКР, страховые премии по этому сегменту составят 370 млрд руб. в этом году (+46,2%) и 410 млрд руб. в следующем (+10,8%). Прирост страховых премий по ДМС опрошенные "Эксперт РА" страховые компании ожидают на уровне 10% по итогам 2024 г.