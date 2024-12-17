Быстрее всего зарплаты росли у водителей и сварщиков

17 декабря. FINMARKET.RU - За год предлагаемые в Россииувеличились на четверть - с 58 тыс. в 2023-м до 71,8 тыс. рублей в 2024-м, подсчитала рекрутинговая платформа hh.ru. При этом самый высокий прирост показала профессия промоутера - на 88%, до 68 тыс. Быстрее других жалование также повышали водителям (+42%, до 129 тыс.) и сварщикам (+39%, до 138,5 тыс.), следует из данных исследования, пишут "Известия" ..

Согласно подсчетам "Авито Работы", заметно увеличились оклады строительных и промышленных специалистов, а также складских работников - грузчикам, кладовщикам и плотникам в этом году предлагают жалование на 64-70% больше, чем в 2023-м, рассказал директор по развитию платформы Роман Губанов. При этом в среднем зарплаты в стране выросли на 17%, до 79,2 тыс. рублей, добавил он.

Если говорить о сферах занятости, то лидерами по росту зарплат стали обрабатывающие производства, финансовая и страховая деятельность, а также строительство, говорится в докладе Счетной палаты об исполнении бюджета за январь - сентябрь 2024-го.

"Основной драйвер подъема российской экономики сейчас - обрабатывающая промышленность. Главным образом, благодаря гособоронзаказу и импортозамещению. Это и повлияло на рост зарплат сварщиков и промоутеров, поскольку первых на рынке не хватает, а на вторых вырос спрос на фоне необходимости продвижения отечественных товаров", - объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Что касается водителей, то им поднимают жалование в связи с растущим спросом в розничной торговле и развитием сервисов доставки, продолжила эксперт. Кроме того, по ее словам, такие специалисты везде нужны - особенно на производстве и в логистике. Еще одна причина - увеличение грузооборота с Китаем, добавил ведущий научный сотрудник центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

Вместе с тем, согласно исследованию hh.ru, самыми "дорогими" профессиями в этом году стали ИТ-специальности - DevOps-инженер, дата-сайентист и системный аналитик. Предложения таким соискателям превышают 170-200 тыс. Вместе с тем за год они показали небольшой рост - всего на 12-18%. В топ-5 также вошли агенты по недвижимости и геодезисты.

Упали зарплатные предложения у специалистов по взысканию задолженности (-24%, до 50 тыс.), копирайтеров и редакторов (-21%, до 59 тыс.), финансовых аналитиков (-8%, до 85 тыс.) и фитнес-тренеров (-3%, до 62 тыс.), следует из подсчетов hh.ru.