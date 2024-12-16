Коэффициенты риска по кредитам для ГЧП-проектов могут снизить

16 декабря. FINMARKET.RU - Минэкономразвития, ЦБ и крупнейшие банки сейчас прорабатывают вопрос снижения коэффициентов риска по кредитам, выдаваемым на реализацию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом " Ведомостям " рассказал представитель Минэка. Поддержать институт ГЧП могут налоговые льготы и предоставление частным инвесторам гарантий сохранения своих прав на проекты, что очень актуально на фоне последних случаев деприватизации активов.

Сейчас у банков для ГЧП-проектов коэффициент риска составляет 100%.

Предполагается, что пониженные коэффициенты риска будут применяться, если при реализации ГЧП-проекта заключено так называемое прямое соглашение, по условиям которого публичная сторона (ею может быть Россия, отдельный субъект или муниципалитет) берет на себя обязанность вернуть кредит за инвестора в случае досрочного прекращения контракта, пояснил представитель министерства. При этом банк должен иметь возможность самостоятельно инициировать досрочное прекращение соглашения, если обязательства перед ним не выполняются, добавил он.

Встречи со всеми крупнейшими участниками рынка уже проведены, сейчас обсуждается "сама концепция регулирования", рассказал "Ведомостям" представитель ЦБ. По его словам, снижение коэффициентов риска будет зависеть от финансового состояния публичной стороны, качества проекта и "надежности механизмов, которые защищают кредиторов в случаях, когда что-то идет не по плану". Публичное обсуждение концепции запланировано на начало следующего года, добавил представитель Банка России.