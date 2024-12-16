Софинансирование долгосрочных сбережений могут привязать к числу детей

16 декабря. FINMARKET.RU - Государственноепо программе долгосрочных сбережений (ПДС) могут привязать к числу детей. Такое предложение обсуждается в рамках семейного инструмента для накоплений, создать который поручил президент на форуме "Россия зовет", пишут "Известия", ссылаясь на источники, знакомые с ходом подготовки нового механизма, подтвердили это и представители отрасли.

Планируется, что участники ПДС смогут заключать договоры на несовершеннолетних детей, на которых будет распространяться отдельное софинансирование. Конкретных решений еще нет, уточнил один из собеседников "Известий" — различные предложения, в том числе и привязка госвзносов к числу детей, пока находятся в проработке.

С января этого года в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС), которая предполагает возможность для граждан накопить на свое будущее, образование детей и т.д.

Чтобы стимулировать людей участвовать в программе, власти предусмотрели налоговый вычет с суммы взноса до 400 тыс. рублей, а также софинансирование со стороны государства — до 36 тыс. рублей в год.

Согласно поручению президента, к концу 2024 года в программу через негосударственные пенсионные фонды (операторы ПДС) должно быть привлечено 250 млрд рублей.

Как сообщил "Известиям" председатель Совета Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Аркадий Недбай, идея привязки размера государственного софинансирования к числу детей была выдвинута отраслью в рамках подготовки семейной программы. Предлагается дать возможность заключать договора в пользу несовершеннолетних детей с отдельным софинансированием на каждого члена семьи, пояснил он. Такое решение, например, могло бы помочь накопить, например, на образование.

Естественно, участники рынка считают привязку софинансирования к числу детей актуальной и полезной. По мнению Аркадия Недбая, механизм не только будет стимулировать семьи к накоплению средств на будущее своих детей, но и создаст дополнительную мотивацию для граждан в целом.

Сейчас софинансирование зависит только от дохода участника программы. Максимально от государства в качестве поддержки можно получить 36 тыс. рублей в год (360 тыс. за 10 лет, на которые рассчитан такой механизм). Для получения максимальной суммы гражданам, чей доход не превышает 80 тыс. рублей, нужно вносить 36 тыс. рублей в год. Людям с заработком от 80 тыс. до 150 тыс. рублей — 72 тыс., свыше 150 тыс. — 144 тыс. рублей.