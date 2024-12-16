Автокредиты: ожидается падение выдачи на 10–20% в 2025 г.

16 декабря. FINMARKET.RU - В 2025 году банкиры и эксперты ожидают заметного охлаждения рынка автокредитов, пишет "Коммерсантъ".

По оценке ОТП-банка, выдачи сократятся на 13%, до 2,01 трлн руб. Снижение кредитных выдач в количестве может достичь 10-15% к уровню текущего года, ожидают в "Автостате". Руководитель направления по работе с автопроизводителями Альфа-банка Илья Долгих не исключает снижения выдачи и на 20%.

Ранее свои прогнозы изложил ВТБ, ожидая оформления около 1,5 млн автокредитов, на 10% ниже результатов 2024 года.

"Однако из-за роста среднего размера кредита вслед за ростом стоимости машин объемы рынка автокредитования будут сопоставимы с результатом 2024 года на уровне 2,1-2,3 трлн руб.", - оценивают в банке. Впрочем, даже при пессимистичном сценарии выдачи будут выше, чем в 2023 году и более ранних годах.

Между тем на динамику сегмента оказывает влияние целый набор негативных факторов - высокие ставки, жесткое регулирование со стороны ЦБ, рост стоимости автомобилей. При этом маневр в пользу автомобилей б/у, поддержавший рынок в 2022-2023 годах, уже не поможет, отмечают эксперты.