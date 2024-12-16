Сколько курьеров нужно в России

16 декабря. FINMARKET.RU - За последние два года российские компании не раз жаловались на дефицит различных специалистов. Правительство, в свою очередь, пытаясь улучшить ситуацию, инвестирует в кадровое прогнозирование и более эффективноераспределения рабочей силы по отраслям. Глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров в интервью "Коммерсанту" расказал о своем видении проблемы кадров.

"Если бы меня попросили одним словом охарактеризовать российскийтруда, я бы сказал, что рынок труда у нас разбалансирован. Разбалансирован в результате сомнительного государственного регулирования в первую очередь.

Опережающими темпами у нас развивается сфера услуг, перетягивая в себя все больше и больше людей из реального сектора. Связано это с отдельным налоговым регулированием, которое делает возможным работодателям из сферы услуг платить за неквалифицированную занятость больше, чем может платить реальный сектор за квалифицированную. Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может. Псевдосамозанятых у нас уже 12 млн (плюс 2 млн только за последний год)".

Как изменится рынок труда в будущем, никто не знает, считает Захаров. Но, по его словам, "в ближайшее время (год-два), если государственное регулирование не поменяется, мы так и будем говорить о кадровом голоде". Это, по его словам, хорошая новость для всех трудящихся: работу будет находить или менять все проще и все быстрее, зарплаты будут расти, а работать можно будет меньше. И плохая для всех работодателей: поиск и удержание людей будут обходиться все дороже и дороже. За меньшую производительность труда придется платить больше.

Многие члены правительства высказываются в пользу перераспределения рабочей силы по секторам экономики, с чем согласен Захаров.

"Да. Нам необходимо перераспределить людей по секторам экономики. Но просто это не будет. Нужно будет поменять налоговое законодательство, полностью закрыть тему самозанятости", - считает он.