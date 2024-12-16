Банковские МФО значительно нарастили долю в выдачах микрозаймов

16 декабря. FINMARKET.RU - Банковскиезначительно нарастили долю в выдачах микрозаймов, что связано с перетоком клиентов, которым банк отказал в кредите из-за регуляторных ограничений, пишут "Ведомости".

Доля банковских микрофинансовых организаций (МФО) во всех выдачах займов начала значительно увеличиваться со 2-го квартала 2024 г., а в 3-м квартале темпы роста ускорились: если за апрель – июнь доля выросла на 4,52 п. п., то за июнь – сентябрь – еще на 6,71 п. п., достигнув 61,11%. Это следует из данных СРО "Мир", с которыми ознакомились "Ведомости". Для сравнения: за 2-й и 3-й кварталы прошлого года доля банковских МФО в общих выдачах выросла всего на 4,05 п. п. до 49,97% (103 млрд руб.) на конец сентября 2023 г.

Доля банковских МФО растет из-за регуляторных ограничений, говорит генеральный директор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев: уровень одобрения кредитов снижается, ноне хотят терять клиентов, поэтому перенаправляют отказной трафик в собственные МФО. Последние тоже вынуждены снижать процент одобрений, но критерии отбора заемщиков у них менее строгие, чем в банках, добавляет он. Также благодаря материнским структурам банковские МФО имеют хорошее фондирование, что немаловажно в условиях высокой ключевой ставки, отмечает Пономарев.

Сейчас МФО для банков являются технологическим полигоном, говорит представитель СРО, борьба за хорошего клиента идет на уровне продуктов и МФО становятся территорией технологических экспериментов в поиске и отработке новых продуктов. Поэтому взрывной рост доли банковских МФО был ожидаем, отмечает он.