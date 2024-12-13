Банки будут сообщать полную информацию в рекламе кредита

13 декабря. FINMARKET.RU - С 1 марта мелкий шрифт в рекламе кредитов будет исчезать.начнут вместо него указывать QR-коды, отсылающие на сайт с полной информацией, и вставлять предупреждающие фразы, говорят опрошенные "Российской газетой" эксперты. Такой законопроект в третьем чтении приняла Госдума.

кредитов до сих пор вводит людей в заблуждение. И новый закон, как считают депутаты, поможет исправить это. Ситуация уже стала прозрачнее, с января заработали новые требования: банки должны указывать диапазон полной стоимости кредита, если упоминают ставки. И распространяется это на информацию на сайтах, в рекламе, в приложениях и офисах.

Если в рекламе кредита содержится хотя бы одно условие, влияющее на его полную стоимость, банк с 2025 года должен будет выполнить новые требования, правда, только одно из двух.

В первом случае реклама должна содержать предупреждение "Изучите все условия кредита (займа)" с указанием на раздел информационного ресурса кредитора со ссылкой на раздел официального сайта. Предупреждение при этом должно занимать не менее пяти процентов рекламной площади или кадра либо не менее трех секунд радио- или видеоэфира, объяснила "РГ" Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф". Но если указать раздел сайта невозможно, то упоминаются ниже все условия полной стоимости кредитования с теми же требованиями по объему и размеру.

Как размещать информацию обо всех условиях и призыв с ними ознакомиться, каждый рекламодатель будет решать в соответствии со своей маркетинговой и рекламной стратегией, считает руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева. "Не все потенциальные клиенты владеют современными гаджетами и умеют сканировать QR-коды. Поэтому вероятен формат гибридного размещения, чтобы у каждого потребителя был выбор и возможность - QR-код и ссылка одновременно", - добавила она.