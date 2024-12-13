Более трети накоплений россияне вложили в квартиры

13 декабря. FINMARKET.RU - По итогам 9 месяцев нынешнего года общий объем инвестиций россиян-физлиц достиг 105 трлн рублей. Еще 15 трлн россияне держат "под подушкой", подсчитали Аналитики PARUS Asset Management, пишет "Российская газета"

Наиболее популярным сегментом вложений инвесторов в уходящем году ожидаемо стали депозиты - на них хранится 43% накоплений. Следующий по популярности инструмент - инвестиционные квартиры (36% накоплений). Далее идут вложения в фондовый рынок (8%). Инструменты альтернативных инвестиций (это, например, венчурные инвестиции, прямые инвестиции, когда физлицо само покупает готовый арендный бизнес, хедж-фонды) предпочитает всего 1% россиян.

Как отмечают аналитики, в этом году на 1,5% (на 130 млрд рублей) сократился объем вложений физлиц в фондовый рынок, достигнув отметки в 9,1 трлн руб. Из этой суммы 56% приходится на рынок акций, 32% - на облигации, 8% инвестиций лежат на брокерских счетах, на инструменты ЗПИФ приходится 4%.

Если рассматривать отдельно ЗПИФ, то здесь фиксируется устойчивый интерес инвесторов к складскому сегменту - 57% вложений через ЗПИФы приходятся на этот сектор рынка. В торговые центры предпочитают инвестировать 13%, в офисы 9%, жилье - 4%, на категорию "прочее" приходится 17%.