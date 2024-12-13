Готовность бизнеса к внедрению ИИ снижается

13 декабря. FINMARKET.RU - Готовность бизнеса к внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в 2024 году несколько сократилась по сравнению с и так невысоким уровнем прошлого года, свидетельствуют данные Центра развитияпри правительстве. Ситуация обусловлена нехваткой данных и кадров для развития и использования технологии. Главными барьерами для внедрения ИИ эксперты называют невысокую осведомленность организаций о его возможностях и отсутствие финансирования. В свою очередь, целесообразность инвестиций упирается в отсутствие единых метрик эффективности применения ИИ, позволяющих инвесторам оценить отдачу от таких вложений, пишет "Коммерсант"

Отсутствие финансирования остается одним из основных препятствий для применения ИИ уже несколько лет (в 2024 году его отметили 27% респондентов), и особенно в отраслях, готовность которых к технологии оценивается центром как низкая. Эксперты считают необходимой господдержку развития и использования ИИ, особенно в организациях бюджетной сферы.