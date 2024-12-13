Госзаказ на IT-разработку сосредоточат в центре экспертизы Минцифры

13 декабря. FINMARKET.RU - ФБГУ "Центр экспертизы и координации информатизации" (ЦЭКИ), подведомственное Минцифры, может стать единым центром согласования IT-расходов всех государственных органов власти. Об этом "Ведомостям" рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко (курирует в том числе IT-отрасль). Новый порядок может вступить в силу после утверждения проекта постановления правительства, разработанного Минцифры и опубликованного на портале нормативно-правовых актов 9 декабря.

Проект постановления правительства подразумевает введение "специального режима осуществления IT-расходов" госорганами и внебюджетными фондами. Под IT-расходами подразумеваются траты на закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий, предоставление субсидий на IT автономным и бюджетным учреждениям, а также субсидирование вложений госкорпораций, госкомпаний и публично-правовых компаний в государственные информсистемы (ГИС).

Планируется, что госорганы или организации будут предоставлять Минцифры обоснования для финансирования IT-расходов, продолжил представитель министерства. После этого будет дано заключение о целесообразности финансирования, затем Минфин должен одобрить выбранные источники средств и их объем. Выбор ЦЭКИ в качестве единого центра согласования IT-расходов всех госорганов кажется логичным, считает руководитель IT-подразделения агентства "Полилог" Людмила Богатырева. В структуре центра есть компетентные эксперты, которые понимают внутреннее устройство государственных IT-систем и могут оценивать целесообразность и размер финансирования проектов, отмечает она. В то же время главным риском является создание узких мест в процессе рассмотрения, которые не смогут обеспечить необходимую производительность для своевременного рассмотрения всех проектов, предупреждает партнер практики "Цифровая трансформация" консалтинговой компании Strategy Partners Сергей Кудряшов.